丹娜絲颱風恐登陸 吳德榮：明起防致災性降雨

2019-07-17 07:17 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天輕颱丹娜絲的外圍環流逐漸接近，恆春半島、東半部先轉有雨，北部、南部亦將轉有局部短暫陣雨的天氣。西半部氣溫仍偏高，東半部氣溫略降。北部氣溫約在25至36度、中部26至36度、南部24至34度、東部24至31度。

他說，明天至周六各地皆有陣雨或雷雨，丹娜絲颱風及其外圍環流有為局部地區帶來致災性降雨的潛勢，將是先東半部、後西南部，屆時應注意氣象局的警報及特報。

周日至下周二丹娜絲颱風及其外圍環流遠離，天氣仍不穩定，尤其在午後對流增強、機率提高，其他時間亦有局部短暫陣雨的機率。

他說，丹娜絲颱風現在在巴士海峽一帶向北北西；有登陸的機率，也有不登陸的機率、但距離台灣也不遠。颱風雖不致發展得很強，但在其通過的地區附近，近中心的強風還是得注意。