親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

丹娜絲颱風恐登陸 吳德榮：明起防致災性降雨

2019-07-17 07:17聯合報 記者董俞佳╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天輕颱丹娜絲的外圍環流逐漸接近，恆春半島、東半部先轉有雨，北部、南部亦將轉有局部短暫陣雨的天氣。西半部氣溫仍偏高，東半部氣溫略降。北部氣溫約在25至36度、中部26至36度、南部24至34度、東部24至31度。

他說，明天至周六各地皆有陣雨或雷雨，丹娜絲颱風及其外圍環流有為局部地區帶來致災性降雨的潛勢，將是先東半部、後西南部，屆時應注意氣象局的警報及特報。

周日至下周二丹娜絲颱風及其外圍環流遠離，天氣仍不穩定，尤其在午後對流增強、機率提高，其他時間亦有局部短暫陣雨的機率。

他說，丹娜絲颱風現在在巴士海峽一帶向北北西；有登陸的機率，也有不登陸的機率、但距離台灣也不遠。颱風雖不致發展得很強，但在其通過的地區附近，近中心的強風還是得注意。

最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬17日20時地面圖更顯示，在季風低壓環流內有另一中心在呂宋島西方形成，並預測向北進入台灣海峽，影響台灣；美國(GFS)模式亦有類似、但不完全相同的模擬；透露出季風低壓環境內是很複雜的，預報需隨時調整，各界亦要小心因應、隨時注意最新的變化。

吳德榮說，明天至周六各地皆有陣雨或雷雨，丹娜絲颱風及其外圍環流有為局部地區帶來致...
吳德榮說，明天至周六各地皆有陣雨或雷雨，丹娜絲颱風及其外圍環流有為局部地區帶來致災性降雨的潛勢，將是先東半部、後西南部，屆時應注意氣象局的警報及特報。圖／取自氣象局網站
分享

丹娜絲颱風預報吳德榮
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

國道跨虛線未打方向燈 最高罰6千

2019-07-16 23:15

北市蝶豆花 6件殘留農藥

2019-07-16 23:17

藥師服務偏鄉30年 不讓長輩買電台藥

2019-07-17 00:16

健康你我他／排汗衣+濕紙巾 盛夏於我何懼

2019-07-17 00:12

14歲「高齡」 也染腸病毒重症

2019-07-17 00:11

整組腦部刺激器 健保下月都給付

2019-07-17 00:01

54歲男 染新化首例登革熱

2019-07-16 23:49

上腹、肩頸不舒服 也是心臟病警訊

2019-07-16 23:37

拔完牙還痛 當心三叉神經痛作祟

2019-07-16 23:25

等候看診他驚見154歲人瑞！ 網笑歪：原來是來自清朝的朋友

2019-07-16 20:00

豬牛排泄物變身肥料 不再放流弄髒河川

2019-07-16 18:36

大型郵輪紛入港 基隆港明年郵輪旅客有望首破百萬

2019-07-16 17:58

減鈉鹽含天然放射性鉀-40 明年起包裝需標示醒語

2019-07-16 17:42

颱風丹娜絲來襲 最快17日中午發陸上警報

2019-07-16 17:42

想換冰箱冷氣？政委教你每台最多爽省5千

2019-07-16 17:27

汰換節能家電額度剩14萬台 把握機會最高省5,000元　

2019-07-16 17:12

朗誦從吃瓜開始 「楚才夏令營」好妙的一課

2019-07-16 16:31

疫苗施打比率低 兒童有感染風險

2019-07-16 16:02

腸病毒疫情持續上升 14歲國中生也成重症個案

2019-07-16 15:52

影／節能家電補助最高省五千元 行政院呼籲國人多利用

2019-07-16 15:41

影╱飛機穿日 花蓮出現絕美日暈

2019-07-16 15:38

影／丹娜絲最快今晚發海警 「北轉角度」是影響關鍵

2019-07-16 15:31

今年首起傷寒群聚 移工家庭沒人出國她們全中

2019-07-16 15:21

影╱衛福部今頒獎 偏鄉濃濃人情味留住藥師服務病患

2019-07-16 15:18

愛海洋更愛家鄉 辣妹藥師返鄉深耕恆春

2019-07-16 15:09

工人鷹架跌落摔斷尿道 緊急搶救找回「性福」

2019-07-16 14:33

慢性咳嗽長達2個月 74歲婦人罹罕見「間質性肺病」

2019-07-16 14:32

71型增1例 全台已19例腸病毒併重症

2019-07-16 14:27

腹痛未必是腸胃問題 恐是心臟病的表現

2019-07-16 14:26

胃痛、背痛、牙痛 竟是心臟病症狀

2019-07-16 14:25

養豬門檻變高 小場乾脆不養

2019-07-16 14:23

輕颱將形成 撲台機率高 最快今晚發海警

2019-07-16 14:23

小場退場 毛豬飼養場數首跌破7000場

2019-07-16 14:21

連吃都不能控制嗎？暴食：是一種對人生的無能為力

2019-07-16 14:10

罷工的空服員貪婪嗎？3大原因洞悉貪婪本質

2019-07-16 14:10

台南新化也爆發登革熱 疾管署：不排除從左鎮區擴散

2019-07-16 14:09

小朋友牙齒東倒西歪 可能是門牙少長一顆

2019-07-16 13:56

影／雲門舞集努力創作 林懷民笑稱：怕觀眾跑去買香腸

2019-07-16 13:14

拔牙還是痛？ 原來是這個神經在作怪

2019-07-16 13:06
看更多

熱門文章

丹娜絲恐成「穿心颱」？一張圖看各國預測路徑

2019-07-16 10:19

來台7年分店全倒光！北海道「梅光軒」拉麵 最後2間店全面熄燈

2019-07-16 11:03

限時一小時 高鐵推快閃半價優惠

2019-07-16 10:55

熱低壓將增強為輕颱丹娜絲 直接影響台灣機率不低

2019-07-16 07:37

熱帶性低氣壓今天將成颱 不排除成為第一個侵台颱風

2019-07-16 10:45

挺出你的「鮪魚肚」 六福水樂園「鮪魚日」入園只要199

2019-07-16 14:43

影／比人還大！ 英國攝影師捕捉到「怪物級水母」

2019-07-16 10:34

台南新化出現本土登革熱病例 西港境外登革熱也添1例

2019-07-16 10:15

颱風丹娜絲來襲 最快17日中午發陸上警報

2019-07-16 17:42

「有房貸帥哥vs.無房貸肥宅」選誰 他壓倒性勝出

2019-07-16 12:29

罷工的空服員貪婪嗎？3大原因洞悉貪婪本質

2019-07-16 14:10

熱低壓最快今天成颱 不排除提早發布海警

2019-07-16 09:35

影／丹娜絲最快今晚發海警 「北轉角度」是影響關鍵

2019-07-16 15:31

可愛罪犯！兩隻企鵝誤闖壽司店 警方到場「逮捕」歸案

2019-07-16 13:53

網瘋傳公文寫桃竹苗大優惠 六福水樂園證實「係金ㄟ」

2019-07-16 15:41

工人鷹架跌落摔斷尿道 緊急搶救找回「性福」

2019-07-16 14:33

愛犬被鱷魚緊咬不放 美75歲翁踢飛鱷魚救狗

2019-07-16 13:54

台南新化也爆登革熱 疾管署：不排除從左鎮擴散

2019-07-16 10:43

每日星座運勢／處女付出回收成正比 總體運勢旺盛

2019-07-17 00:00

想換冰箱冷氣？政委教你每台最多爽省5千

2019-07-16 17:27

氣氣氣氣氣！開車容易暴怒的5個星座

2019-07-16 10:11

大型郵輪紛入港 基隆港明年郵輪旅客有望首破百萬

2019-07-16 17:58

男夜闖野柳地質公園保育垂釣被抓 最高可罰100萬元

2019-07-16 14:34

豪華遊艇跑車美模一次看個夠 公主布袋國際遊艇港開幕

2019-07-16 12:38

鮪魚肚站出來！六福水樂園 本週末199元暢玩水樂園

2019-07-16 12:48

養豬頭數調查出爐 小場離牧畜牧場首度跌破7000場

2019-07-16 10:44

趁8月底結束營業前吃一波！王品酷必推肉量加倍再送越式河粉

2019-07-16 18:41

大魯閣草衙道大變身 宛如置身日本購物中心

2019-07-16 12:11

健保將給付整組腦部刺激器 巴金森患者年省62萬

2019-07-16 11:53

工會不滿台鐵「閉門造車」 狀告交通部提方案

2019-07-16 13:23

影／雲門舞集努力創作 林懷民笑稱：怕觀眾跑去買香腸

2019-07-16 13:14

豬不好養！豬農：疫病多、環保條件嚴格 小豬場退場多

2019-07-16 10:59

暑假求職看這裡 台南徵才提供1470職缺

2019-07-16 12:36

減鈉鹽含天然放射性鉀-40 明年起包裝需標示醒語

2019-07-16 17:42

別和荷包過不去！許多駕駛因「這條線」吃罰單

2019-07-16 12:16

小心觸雷！要應徵者染回黑髮 這些規定都是就業岐視

2019-07-16 14:49

北市蝶豆花產品抽驗 不合格率6成

2019-07-16 11:20

台男口腔癌發生率世界第一 醫師：嚼檳榔風險高11倍

2019-07-16 09:01

愛海洋更愛家鄉 辣妹藥師返鄉深耕恆春

2019-07-16 15:09

今年首起傷寒群聚 移工家庭沒人出國她們全中

2019-07-16 15:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top