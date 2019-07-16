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不排除成「穿心颱」氣象局23:30發丹娜絲颱風海上警報

不排除成「穿心颱」 氣象局23:30發丹娜絲颱風海上警報

2019-07-16 21:34聯合報 記者侯俐安╱即時報導

丹尼絲各國路徑預測。圖／取自香港地下天文台。
丹尼絲各國路徑預測。圖／取自香港地下天文台。
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今年第五號颱風「丹娜絲」今天下午生成，中央氣象局預計今天深夜11時30分發布海上颱風警報，明天中午前後發布陸上颱風警報。氣象局表示，明天西半部仍是高溫炎熱天氣，但周四開始清晨全台都有雨，迎風面花東、恆春將有豪雨等級，颱風路徑預估沿台灣東部海域北上，仍不排除在東北角登陸或擦邊，北台灣雨勢將明顯增強。

輕颱丹娜絲目前位在恆春南南東方631公里海面上，以每小時10公里速度，緩慢向西北朝陸地靠近。氣象局預估，若丹娜絲移動路徑與速度不變，明天中午前後將發布陸上颱風警報。

氣象局今天原本預測路徑，丹娜絲暴風圈周四清晨接觸恆春半島，中心有機會從東台灣登陸，成為今年第一個「穿心颱」，從竹苗一帶出海。不過晚間調整路徑，預估將沿台灣東部北上，仍不排除登陸東北角一帶，影響台灣程度將視丹娜絲明天中午北轉角度、時間。

氣象局預報員陳伊秀表示，依照目前路徑，周四清晨開始全台都有雨勢，迎風面花東、恆春達到豪雨等級，中部有局部大雨，北台灣為局部短暫陣雨或雷雨。

不過，若路徑往東偏、颱風不登陸，沿著台灣東部北上，東半部將持續有雨，台灣東部、東北部，受到外圍環流影響，颱風逆時針將雨勢甩進北台灣，雨勢將會明顯增加。颱風北轉及影響程度，明天才會明朗。

依照各國預報路徑，今天下午開始往東邊修正，美軍、日本認為丹娜絲將擦過台灣東半部一路北上；歐洲模式則從東部登陸、西部出海，但路徑也已向東偏。

陳伊秀表示，明天東半部、南部開始降雨，花東地區有局部大雨，中部以北受到過山沈降增溫影響，氣象局已針對北北桃竹苗中彰投等十縣市發布高溫資訊，新竹以南、南投及高雄北端靠近山區處，高溫則上看37度。

颱風氣象局高溫

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