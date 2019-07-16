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誤認牙痛拔掉一顆牙還痛 原來是三叉神經痛

2019-07-16 20:14中央社 花蓮縣16日電

花蓮林姓男子4年來臉部疼痛，以為是牙痛，拔了一顆牙後，疼痛未改善，經花蓮慈濟醫院...
花蓮林姓男子4年來臉部疼痛，以為是牙痛，拔了一顆牙後，疼痛未改善，經花蓮慈濟醫院麻醉部疼痛科主任王柏凱確診三叉神經痛。圖／ingimage
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花蓮林姓男子4年來臉部疼痛，以為是牙痛，拔了一顆牙後，疼痛未改善，經花蓮慈濟醫院麻醉部疼痛科主任王柏凱確診三叉神經痛，以「高頻熱凝療法」搭配藥物治療，終獲改善。

65歲林姓男子說，他痛起來如刀割、針刺感覺，從右臉頰蔓延到右眼下緣，有時一整天反覆疼痛。為緩解疼痛，藥物從一顆變兩顆再到三顆半上限，還是疼痛難耐；還得承受服藥後暈眩的副作用，不能開車也無法工作，他才從區域醫院神經內科轉往花蓮慈濟醫院麻醉疼痛科就醫。

王柏凱表示，三叉神經痛常發生於上、下顎，與牙痛相似，民眾難以區分，往往拔了牙齒又抽了神經，才發現不是牙痛問題。且好發於50歲以上族群，其中女性多於男性。根據台灣頭痛學會統計，三叉神經痛發生率約每10萬人有4至5人。

引起三叉神經痛原因很多，如血管壓迫、腦部腫瘤、神經發炎與其他不明原因等。目前有手術、藥物與介入性治療等，其中開顱手術，減少血管對三叉神經壓迫，根治率超過70%至90%，復發率低，但需要承擔手術與麻醉風險。

另有放射線照射三叉神經，非侵入性的治療，風險較低，但止痛效果非立即性，副作用是臉部麻木。介入性治療如高頻熱凝療法，手術風險低、無藥物副作用、傷口小、療程時間短，一次約半小時，治療一次後，止痛效果明顯。

王柏凱先為林姓男子以高頻熱凝療法治療，但效果只能持續約3個月，去年11月開始深入到三叉神經的神經節灼燒。

王柏凱表示，高能量透過電擊針尖端引發電磁場產生熱能，設定溫度後調節神經痛，止痛效果能持續半年，治療的藥物也能減少許多，讓病人生活品質提升，半年後若疼痛感加劇，病人可再進行高頻熱凝療法治療。

他提醒，若疼痛範圍不只單點，而是臉頰如電擊、刀割般反覆陣痛，且範圍超過上下顎延伸到鼻翼、下眼周等，使用止痛藥也無法緩解，就要懷疑可能是三叉神經痛，建議民眾及早就醫治療。

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