心臟動脈阻塞嚴重卻難開胸 逆接完成繞道

2019-07-16 18:45 中央社 新北16日電



罹患小兒麻痺且長期洗腎的60歲洪姓男患者胸悶喘不過氣，醫檢發現左心臟動脈血管嚴重阻塞，傳統開胸手術有胸骨裂開風險，經「動脈心臟繞道術逆接法」高難度手術才完成治療。

台北慈濟醫院心臟血管外科、心臟血管醫學中心主任張燕表示，洪男左邊心臟動脈有多達3處已阻塞近80%，但因處於洗腎狀態且有脊椎嚴重側彎、右肺容積極小、左前臂有洗腎動靜脈廔管、股動脈與股靜脈狹小及心臟、肺臟嚴重沾黏等問題，無法以支架或氣球擴張術治療，唯一的治療方法就是做冠狀動脈繞道手術。

張燕表示，患者平日活動都需靠上肢撐拐杖行走，若做傳統開胸手術，傷口胸骨裂開風險高，若依醫療常規從手臂的鎖骨動脈引入心臟的順流接法，對胸腔內嚴重沾黏的患者也是行不通的。

張燕表示，經過審慎評估，改採全球少見的「動脈心臟繞道術逆接法」，運用達文西機械手臂進行高難度微創手術，歷經16個小時才順利完成冠狀動脈繞道手術，預後良好，住院兩週後出院，回復正常生活。

張燕提醒表示，長期脂肪形成的堆積物或斑塊剝落堆積在血管中，以及粥狀動脈硬化、狹窄問題，都是導致動脈血管阻塞的原因。當阻塞發生時，會有心絞痛、胸悶、心跳加速、喘、呼吸困難、頭暈、盜汗或臉色蒼白，及疲倦、虛弱、焦慮等症狀。

他強調，動脈血管阻塞病人的徵狀不一定都相同，有人甚至不會有明顯症狀，大家務必養成定期健康檢查的習慣，一旦發現有上述症狀時，盡快找專業的醫師診斷與治療，以避免更嚴重的動脈血管阻塞急症發生。