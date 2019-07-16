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豬牛排泄物變身肥料 不再放流弄髒河川

2019-07-16 18:36聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

環保署水質保護處長吳盛忠及畜牧場業者王文曲，現場食用由沼渣跟沼液灌溉的紫蘆筍。記...
環保署水質保護處長吳盛忠及畜牧場業者王文曲，現場食用由沼渣跟沼液灌溉的紫蘆筍。記者吳姿賢／攝影
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豬牛排泄物等畜牧糞尿須經過處理才可排放到河川，但因過程需要大量電力及成本，部分業者草率處理，將不符合放流水標準的糞尿排放到河川，造成嚴重汙染。環保署為改善情況，近年輔導畜牧業者將糞尿處理成沼渣跟沼液，再媒合給農民作為肥料，不但可減少化學肥料使用，更能減少河川遭汙染的機會。

目前畜牧糞尿處理，必須先做固液分離、厭氧消化及好氧處理，符合放流水標準以後才能放流。水質保護處科長林宏達表示，好氧階段須耗費大量電力，少數業者會了節省經費會關掉幫浦等設備，導致無法符合放流水標準。

林宏達說，為了節省資源，環保署輔導業者畜牧糞尿只要經過厭氧消化，豬隻排泄物約10天，牛隻排泄物5天，所生的水溶性物質稱為「沼液」，固體產物則為「沼渣」，沼液沼渣可作為農地肥料，不但可以節省使用化學肥料，業者還無須繳納水汙染防治費，同時達到避免河川受到汙染的效果。

以前有部分農民也會直接將畜牧糞尿作為肥料，但味道較重。林宏達說，經過厭氧消化後，不但可以減輕大量臭味，更可殺死致病菌。

跟環保署合作的畜牧場業者王文曲表示，農民一開始也對這個計畫很猶豫，擔心發酵過的糞尿會對作物有負面影響，沒想到最後反而提升產量，許多人因此大面積施灌。厭氧消化過的畜牧糞尿跟水一比一混合灌溉水稻，成長速度比施用化肥還快，且顏色更綠更健康，從播種前到收貨，總共只要澆灌三次，完全不需要另外施用化學肥料，兩甲地約可省掉20幾包化學肥料，更省掉人力工時。

林宏達表示，目前全台有十處示範鄉，包括宜蘭縣礁溪鄉、彰化縣田尾鄉、雲林縣麥寮鄉、台南市柳營區、高雄市永安區、屏東縣內埔鄉、屏東縣萬巒鄉、高雄市內門區、屏東縣鹽埔鄉、嘉義縣溪口鄉。盼推動集中處理，促進農牧媒合，達到改善河川水質的最終目標。

沼液沼渣循環經濟在國外已行之有年，荷蘭、瑞典養豬戶會跟農民簽訂合約，提供沼液沼渣作為肥料。歐盟則規定畜牧廢棄物都必須回歸農田再利用。英國直接將沼液沼渣認定為生物性肥料，可直接商業買賣。

農民環保署屏東縣
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