減鈉鹽含天然放射性鉀-40 明年起包裝需標示醒語

2019-07-16 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



衛福部食藥署今預告市售包裝食用鹽品的標示新制，明年元旦起，減鈉鹽的外包裝都需強制標示「本產品含天然放射性物質鉀-40」醒語字樣，供消費者選購時參考。 圖／ingimage 分享 facebook 減鈉鹽因含天然放射性物質「鉀-40」，曾一度被立委誤認有食安疑慮而大作文章。對此，衛福部食藥署今預告市售包裝食用鹽品的標示新制，明年元旦起，減鈉鹽的外包裝都需強制標示「本產品含天然放射性物質鉀-40」醒語字樣，供消費者選購時參考。

立委高金素梅前年曾召開記者會，直指台鹽出品的3款健康鹽含超量的放射性物質鉀-40，「令人無法接受」。事實上，減鈉鹽因添加氯化鉀，所以會含天然放射性鉀-40，而市售的減鈉鹽產品之鉀-40含量，均在原能會的安全標準值內。

為維護民眾知情權，並透明產品消費資訊，食藥署擬定「市售包裝食用鹽品添加之食品添加物含天然放射性物質鉀-40之標示規定」草案，並於今天發布預告，意見評論期至今年9月16日止。

食藥署食品組科長李婉媜說，雖國際作法沒有特地為減鈉鹽產品的標示警語，但各界建議還是要讓消費者搞清楚。因此，新制要求包裝減鈉鹽應於外包裝上註明「本產品含天然放射性物質鉀-40」醒語，提供明確資訊給消費者參考。

李婉媜說，新制將於明年元旦起實施，以產品製造日期為準，屆時若減鈉鹽添加氯化鉀卻未依規定標示醒語，可依食安法處3到300萬元罰鍰。