想換冰箱冷氣？政委教你每台最多爽省5千
炎炎夏日，幾乎家家戶戶都少不了電冰箱及冷氣機。政務委員龔明鑫今天表示，政府為鼓勵節能減碳，對於汰舊換新的電冰箱及冷氣機，最多每台可補助3000元；再加上修正實施的貨物稅條例，購買電冰箱、冷暖氣機、除濕機，每台最多可退還減徵貨物稅2000元，「也就是說，如果換購節能電冰箱或冷氣機，每台最多可省5000元」。
龔明鑫下午在行政院記者室表示，家戶用電最凶的家電，大概就是電冰箱及冷氣，「我有親身感受，因為以前家裡冷氣機不是變頻，電冰箱也比較舊，換成節能家電之後，電費落差相當大」，「真的省很多，我都會勸大家趕快換！」他提醒民眾可以把握機會，換購節能家電，享受政府提供的優惠。
「目前購買節能家電，有兩種優惠：一個是補助，一個是減稅。」龔明鑫表示，第一項「縣市節能家電補助」，是經濟部與縣市政府合作的節能家電補助方案，對於淘汰老舊電器，添購新的1、2級省電冰箱或冷氣，每台最多可享3000元補助。這個辦法從去年開始實施，反應相當熱絡，總共已補助21萬7千多台，目前各縣市總共還有14萬台的補助空間，民眾可以把握機會，但必須「汰舊換新」，也就是把家裡老舊耗能的冰箱、冷氣，換購新的節能冰箱、冷氣。
龔明鑫表示，第二項是「貨物稅條例」修正的退稅，今年6月15日開始實施購買節能電冰箱、冷暖氣機、除濕機，可退還減徵貨物稅，每台最多可退2000元。從今年6月15日開始實施後，統計到7月8日，已有4萬多台申請，這部分就不需「汰舊換新」。
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