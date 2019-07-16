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想換冰箱冷氣？政委教你每台最多爽省5千

2019-07-16 17:27聯合報 記者林河名╱即時報導

行政院政務委員龔明鑫下午舉行記者會呼籲國人多利用汰舊換新節能家電補助方案，再加上...
行政院政務委員龔明鑫下午舉行記者會呼籲國人多利用汰舊換新節能家電補助方案，再加上六月通過的貨物稅二千元退稅優惠，一台冰箱或冷氣最高可以拿到五千元的輔助。記者邱德祥／攝影
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炎炎夏日，幾乎家家戶戶都少不了電冰箱及冷氣機。政務委員龔明鑫今天表示，政府為鼓勵節能減碳，對於汰舊換新的電冰箱及冷氣機，最多每台可補助3000元；再加上修正實施的貨物稅條例，購買電冰箱、冷暖氣機、除濕機，每台最多可退還減徵貨物稅2000元，「也就是說，如果換購節能電冰箱或冷氣機，每台最多可省5000元」。

龔明鑫下午在行政院記者室表示，家戶用電最凶的家電，大概就是電冰箱及冷氣，「我有親身感受，因為以前家裡冷氣機不是變頻，電冰箱也比較舊，換成節能家電之後，電費落差相當大」，「真的省很多，我都會勸大家趕快換！」他提醒民眾可以把握機會，換購節能家電，享受政府提供的優惠。

「目前購買節能家電，有兩種優惠：一個是補助，一個是減稅。」龔明鑫表示，第一項「縣市節能家電補助」，是經濟部與縣市政府合作的節能家電補助方案，對於淘汰老舊電器，添購新的1、2級省電冰箱或冷氣，每台最多可享3000元補助。這個辦法從去年開始實施，反應相當熱絡，總共已補助21萬7千多台，目前各縣市總共還有14萬台的補助空間，民眾可以把握機會，但必須「汰舊換新」，也就是把家裡老舊耗能的冰箱、冷氣，換購新的節能冰箱、冷氣。

龔明鑫表示，第二項是「貨物稅條例」修正的退稅，今年6月15日開始實施購買節能電冰箱、冷暖氣機、除濕機，可退還減徵貨物稅，每台最多可退2000元。從今年6月15日開始實施後，統計到7月8日，已有4萬多台申請，這部分就不需「汰舊換新」。

除濕機減徵
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