從年輕人的這個小動作，看見地球的未來

2019-07-17 11:32 文／ 陳翌函



由於氣候暖化，4個法國大的南極洲海冰已經消融，喜馬拉雅山冰河也正在迅速消失，而極端氣候所引發的「天災」，如熱浪襲捲歐洲，六月最高溫已達攝氏45.9度、日本九州七月發生「災害級」豪雨，疏散百萬人更是事件頻傳；澳洲智庫發出警告：「若不對抗氣候變遷，人類文明可能在2050 年消失。」

當暖化不再是一個名詞，而是「現在」進行式與恐將淪為氣候難民的「未來」，16歲瑞典女孩桑柏格（Greta Thunberg）因而發起「周五為未來而戰」（Fridays for Future）活動，至今已超過166個國家，180萬人參與，其中包括台灣學生。今年17歲的陳同學說：「未來是屬於我們年輕人的！如果連我們自己都不願意做保護地球的事，還有誰能保護地球？」

藝人蔡黃汝（豆花妹）在FB上響應「我節電我驕傲」，同時分享她最強大的節電妙招#心靜自然涼

你知道，台灣新世代保護地球最夯的做法嗎？

在台灣，保護地球也不再只是口號！年輕世代除了響應「周五為未來而戰」活動，「節電」更成為他們心目中保護地球最狂、最潮的實際行動。

剛成為社會新鮮人的江小姐暢談，自己也許無法影響環境政策的推動，，但至少她知道如何聰明用電，減少不必要的電力浪費，用一己之力保護地球；25歲的張先生認為：「與其上街頭罷課示威，不如隨手關燈、關延長線插座開關更實際！」23歲的Jessica笑著透露，現在閨蜜們都說挑男友要看他是不是走樓梯不坐電梯，「因為沒有地球，我們倆哪有未來！」，27歲的陳小姐更臉紅的說：「戀人放下手機多談心、一起手牽手約會走走，更能促進彼此間的感情，而且還能節省電費呢！」；19歲的曾同學不諱言地說：「節省，是上一代的美德；但節電卻是新世代應有的態度。」20歲的小潘更直率地說：「地球的未來，我們自己罩！我以節電為傲！」

節電，年輕人守護地球的新態度

「我節電，我驕傲！」是今年年輕世代開始瘋傳的口號，它推翻了以往爸媽節電是為了省錢的舊觀念，忠實傳達出年輕人渴望守護地球的新觀念：「我節的不是一度電，而是一種保護地球的態度，讓明日世界為今天的我們驕傲。」因而深受年輕人的認同並願意主動身體力行，如同響應「周五為未來而戰」（Fridays for Future）國際活動一樣。

但有趣的是，「我節電，我驕傲！」其實是來自於台灣電力公司推廣節電的活動口號，卻因說出年輕人的心聲而獲得廣大迴響，甚至吸引不少名人、網紅及媒體人的熱烈響應。

在 Instagram 查看這則貼文 新聞主播 陳海茵（@anchor_carolyn）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 2 日 上午 7:29 張貼

資深新聞人陳海茵主播在IG上響應「我節電我驕傲」且大方標籤＃省下幾度，就是我的生活態度

其中包括：陳海茵主播、簡立喆主播、朱芳君主播、藍白拖、樂爸、豆花妹 蔡黃汝、湯Tang、于子育（琇琴）、Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤、CHRIS鄭以琦等都願意透過自身的影響力，讓更多人感受到這份保護地球的態度，主動加入「我節電，我驕傲」的行列。

前「錦繡二重唱」成員琇琴（于子育）不僅於FB響應「我節電我驕傲」，還將台電小禮物轉贈給分享聰明省電撇步的粉絲

保護自己的地球，從節電小撇步開始

看到這麼多年輕世代與名人們因響應節電而倍感驕傲的態度，是不是讓你也很心動？覺得自己也應該是保護地球的成員之一，也希望即刻響應節電行動？

其實響應節電真的不難，比如：盡量讓洗淨的衣物享受免費又健康的日光浴，不要送它們進人工烤箱（烘乾機）；根據統計，每開一次冰箱就會讓裡面1/4的冷空氣流出，長期下來你想存錢買的四輪就只剩下兩輪了；如果暫時不用電腦，就讓它進入睡眠或休眠模式吧！以免電腦上演罷工情節；還有戀人未滿、正在曖昧期的人記得多走樓梯，因為電梯只能讓你們相處幾秒，一起走樓梯卻能令你倆感情更進一步！

倘若你也認同「我節的不是一度電，而是一種保護地球的態度。」，或是有更好的節電小撇步，也歡迎你留言分享或在你經營的社群裡散播出去。保護地球，就從改變自己用電習慣開始做起，讓更多人跟你一起以節電為傲，相信我們的地球一定會越來越美好！

在 Instagram 查看這則貼文 朱妮娜（@nina.zhu1）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 7 日 下午 9:05 張貼

有「最正財經主播」封號的朱芳君在IG上響應「我節電我驕傲」，並教粉絲們出遠門前，要拔掉耗電電器