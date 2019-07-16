朗誦從吃瓜開始 「楚才夏令營」好妙的一課

2019-07-16 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 郭錦萍 ╱即時報導



參加今年武漢「楚才夏令營」的台灣學生，不只遊三峽、走荊州古城、賞黃鶴樓，還從朗誦課中，得到許多意想不到的收穫。

由聯合報教育事業部、長江日報主辦的「楚才夏令營」，不只內容熱鬧，還有其它夏令營少見的門道，今年安排的朗誦課，就讓學員們大開眼界。

「朗誦課？阿不就把文章念得很大聲，還要把聲調提高那種？」「朗誦課？學了有什麼用？」上課前台灣同學個個滿腹疑惑，臉上寫滿問號。

這堂課的主講人李斌是中國廣播協會十佳主持人，也是湖北廣電高級編審，一上台，既不講道理也不談教訓，而是先請大家吃兩種食物，再猜猜那是什麼做的。

這可新鮮了，原來，大家吃的類似台灣米果、醬花瓜的東西，是湖北民眾自古以來過年時吃的食品「面角子」「水果黃瓜皮」。

李斌表示，食物的味道留在心中，久而久之就會變成「情懷」，朗誦就如同文章的二次創作，文章要朗讀得好，須先了解文中的情懷和味道。

在同學吃了湖北的食物後，李斌拿湖北名人屈原的「橘頌」教大家如何用口語表達這篇收錄於楚辭的文章。

但同學齊聲讀第一遍後，李斌要所有人站起來，開始教大家擴胸運動，接著是張大嘴，再練舌頭和臉頰的推擠運動，搞得大家「面目全非」，看到隔壁同學的臉都忍不住哈哈大笑。接著老師再教大家，朗誦前要先恭立、止語、正冠、正肩（兩肩放平）、整衣、敬禮（向老師）、回禮（老師向學生）。

奇妙的是，經過這一堆體操訓練後，原本零零落落的朗誦，變得整齊有活力，同學也因老師妙語如珠，十分投入。