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減鈉鹽含天然放射性物質 109年起擬強制標示

2019-07-16 16:37中央社 台北16日電

近年有減鈉鹽驗出含放射性物質「鉀-40」。食藥署表示，鉀-40是天然存在環境中物質，不會危害健康，但擬要求業者明年元旦起強制標示醒語，確保消費者知情權。

環保團體與立法委員去年召開記者會指台鹽的3款「健康鹽」添加人工合成的氯化鉀，導致天然放射性物質「鉀-40」含量偏高，引發各界關注，衛生福利部食品藥物管理署也曾召開記者會澄清疑慮。

食藥署食品組科長李婉媜今天受訪表示，市售低鈉鹽為了減少鈉，確實會添加氯化鉀，導致產品驗出鉀-40。她解釋，鉀-40是天然放射性物質，存在於環境當中，與核汙染或輻射汙染不同。

李婉媜指出，根據行政院原子能委員會監測市售低鈉鹽產品的鉀-40濃度，最高達8.86貝克/克，並未超過原能會「天然放射性物質管理辦法」中所訂的限值10貝克/克，國際間也沒有國家針對鉀-40訂出限量標準；在一般鹽份攝取的狀況下，也不會增加健康疑慮。

不過，考量消費者知情權，衛福部今天預告「市售包裝食用鹽品添加之食品添加物含天然放射性物質鉀-40之標示規定」草案，擬要求所有含鉀-40的食鹽產品，都必須在包裝上註明「本產品含天然放射性物質鉀-40」醒語，供消費者選購時參考。

李婉媜強調，新規定預計明年元旦起上路，屆時若有包裝食鹽未依規定標示，可處新台幣3萬元至300萬元罰鍰。

食藥署原能會行政院
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