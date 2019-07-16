腸病毒疫情持續上升 14歲國中生也成重症個案

2019-07-16 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



衛生局呼籲孩童要養成良好衛生習慣，手部衛生更為預防腸病毒感染首要預防方法。 圖／台南市衛生局提供 分享 facebook 爸媽都知道5歲以下孩子是腸病毒重症高危險群，但其實大孩子也有風險，疾管署今天公布，國內新增1例腸病毒併發重症病例，是一名14歲男性國中生，確認感染腸病毒71型。疾管署提醒，腸病毒流行期超過5歲者也可能出現重症，2013年甚至曾出現34歲重症病例，當時檢驗出的病毒型同樣是71型。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名國中男學生於6月29日起陸續出現發燒、非特異型皮疹、手足口病及疱疹性咽峽炎等症狀，不料發病3天開始意識不清，就醫甚至有抽搐症狀，馬上轉加護病房，經檢驗審查，糞便檢出腸病毒病71型病源，目前個案狀況穩定，已辦理出院。

今年19例重症個案，其中14例是五歲以下幼童，目前只有這例超過10歲，林詠青強調，5歲以下幼兒才是重症高危險群；5歲以上民眾也可能併發腸病毒重症，但症狀較輕微，如該名男同學住院後6天就康復出院，目前衛生單位並未發現其同住家人、同學有症狀，研判可能在公共場所活動遭感染。

今年累計19例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型為多，占13例，其他分別感染腸病毒D68型共2例，克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型各1例。目前腸病毒國內門急診就診人次持續上升，但近兩周幅度較平緩，疾管署副署長莊人祥表示，若下周開始下降，研判疫情就會開始降溫。

疾管署呼籲，腸病毒傳染力強，由於成人感染腸病毒通常沒有明顯症狀，容易因疏於防護而傳染給家中幼兒，再次提醒民眾外出返家後務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手。此外，嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的風險。