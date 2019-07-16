今年首起傷寒群聚 移工家庭沒人出國她們全中

2019-07-16 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



國內發生一起傷寒群家庭聚事件，也是今年首起傷寒群聚，為北部30餘歲女性與其幼齡女兒及同住30餘歲女性印尼籍看護，3人都無出國史。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 衛福部疾病管制署今公布，國內發生一起傷寒群家庭聚事件，也是今年首起傷寒群聚，共3人確診，為北部30餘歲女性與其幼齡女兒及同住30餘歲女性印尼籍看護，3人都無出國史，住家附近雖有其他外籍看護，但無聚集或同食情形。衛生單位仍未發現可疑飲水或飲食，感染來源仍須釐清。

疾管署醫師林詠青表示，本國籍媽媽及女兒發病日介於6月23日至7月6日，出現發燒、肌肉痠痛，原以為是登革熱或流感，最後才確診感染傷寒桿菌；另印尼籍看護雖無症狀，但經接觸者採檢後，於7月10日確診。目前女童仍住院觀察，衛生單位將持續追蹤3名個案及其同住家人健康狀況。

林詠青說，由於這次3個案中，其中印尼籍看護無症狀，無法推估發病日期，因此增加感染源調查難度，衛生人員很難判定三人發病先後，就無法釐清究竟他們是共同食用遭汙染飲食，又或者是由媽媽將病毒帶回家，抑或是印尼籍看護先得病，才讓全家感染。

林詠青強調，類似這類無出國史卻染病個案並不常見，我國傷寒在主要感染途徑仍是在國外吃到遭汙染物，據疾管署統計，今年截至7月15日傷寒確定病例共14例，其中4例為本土個案，10例為境外移入個案，感染國家分別為印尼4例，柬埔寨2例，菲律賓、緬甸、馬來西亞及中國大陸各1例。

傷寒為腸胃道傳染病，潛伏期約8至14天，主要的傳染途徑為生食或食用未煮熟、遭受病患或帶菌者糞便汙染的食物或飲水，常見症狀有持續性發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽等，就醫服用抗生素，死亡率不到1％，但若未如期就醫，死亡率甚至可能高達20%。

近3年同期傷寒病例數分別為3、10、7例，其中境外移入病例數分別為2、9、5例，感染國家以印度5例為最多。疾管署呼籲，計畫前往較偏僻或衛生條件較差的小型都市、村落的民眾，如探親、志工活動、背包客等，出國前可先至旅遊醫學門診諮詢評估接種傷寒疫苗。

另旅途中食物充分煮熟並以熱食為宜、不吃生食、飲用水煮沸或使用瓶裝礦泉水，此外，落實良好衛生習慣，飯前便後一定要以肥皂或洗手劑徹底洗手，才能有效防範。返國後如有疑似症狀應儘速就醫並告知醫師旅遊及飲食史。