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衛福部今頒獎 偏鄉濃濃人情味留住藥師服務病患

2019-07-16 15:18聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

偏鄉醫療資源缺乏，但濃濃人情味留住衛福部花蓮醫院藥師黃彩雲的腳步，在後山服務30年不間斷。出生屏東的衛福部恆春旅遊醫院藥師黃盈穎原本也是北漂族，在家人呼喚下返鄉，提供送藥到宅服務之餘，還學會排灣族語與病患打交道。兩名藥師貢獻偏鄉，今分別獲衛福部資深典範獎及閃亮新人獎殊榮。

衛福部今頒發優良暨資深典範醫事人員頒獎，從衛福部27家醫院的藥師、檢驗師、放射師、職能治療師、物理治療師、心理師、營養師、呼吸治療師、語言治療師、聽力師、社工師等11類職業別中，遴選出64名得獎者。

52歲的黃彩雲即是資深典範獎的得獎者之一。她受訪表示，她是苗栗人，民國77年因緣際會到花蓮門諾醫院實習後，爾後就和花蓮相當有緣份，一路從門諾服務至玉里醫院及花蓮醫院，工作期間還找到「好男人」而成了花蓮媳婦。

但是，讓黃彩雲留在後山服務30年的主因，還是在地濃厚的人情味。她說，都會地區的患者拿了藥就走，不懂會自己看仿單或上網查資料；但偏鄉中老年人居多，雖醫療知識不足，但更願意慢慢聽她說明，「這是一種被需要的感覺。」

黃彩雲也發現，不少長輩對「電台藥」有迷思，深信昂貴的電台藥可以「有病治病、沒病強身」，反而健保藥卻愛吃不吃，所以她花了許多時間和長輩溝通，教導長輩正確的用藥知識和用藥安全。

同時，黃彩雲也是花蓮醫院主要執行美沙冬替代療法業務的藥師，業務開辦11年至今服務多名藥癮病人。為提升藥癮照顧品質，她每年都會修課並指導新進藥師執行業務。

黃彩雲多年來的努力付出，於107年度就曾獲花蓮藥師公會優良藥師殊榮。雖然再過3年，她即可辦理退休，但如果病人還需要她，「我會繼續服務到65歲為止。」

即將進入而立之年的藥師黃盈穎則是閃亮新人獎的得獎者之一。她從小在屏東車城長大，但大學畢業後北漂至台北慈濟醫院服務。後來她深感家鄉醫療資源不足，加上母親也常有心絞痛問題，她決定返鄉服務並陪伴家人。

黃盈穎受訪說，北部的病人相當多，每天要處理2000到3000張藥單，病人也會急著拿藥。2年前到恆春旅遊醫院服務發現，一天最多僅200張藥單，工作步調不再緊張，她也能好好向病人說明，在聊天當中了解病人的用藥狀況。

黃盈穎說，曾有一位患者向她抱怨吃藥會胃痛及拉肚子，她一問發現，原來病人一次會吞10顆消炎止痛藥，確實會造成軟便，趕緊提醒患者改變用藥習慣，避免腸胃道不適。

值得一提的是，恆春當地以乳癌和大腸癌患者居多，但恆春旅遊醫院沒有能力提供化療藥劑。幸好黃盈穎在台北曾經受過化療藥調劑訓練，她都會自行到距離醫院1.5小時車程的屏東醫院調配化療藥，再帶回恆春交給癌末患者。

此外，黃盈穎也樂於照顧偏鄉獨居老人和行動不便患者，會親自送藥到宅，視病猶親。因當地有許多排灣族人，她也學會了簡單的族語，能和原住民患者大聲打招呼，受到病人歡迎。

有趣的是，黃盈穎因喜歡水上運動，時常穿著比基尼就跑到海邊衝浪或浮淺，所以也成為恆春旅遊醫院最火辣的藥師。她笑說，有時會在海邊遇到病人，就曾有長輩看著她說：「妳好眼熟喔！」其實她只是換下藥師袍而已啦！

黃盈穎說，她不後悔返鄉服務，反而讓她生活多采多姿，更喜歡藥師的助人工作。

衛福部次長薛瑞元表示，公醫資源有限，感謝有許多優秀的專業醫事人員與社工人員默默付出並奉獻所長，在各種嚴峻的醫療環境擔任民眾可靠的健康守護者，盼各界能給予這群專業人員肯定與鼓勵。

獲衛福部閃亮新人獎的衛福部恆春旅遊醫院藥師黃盈穎，她因喜歡水上運動，時常穿著比基...
獲衛福部閃亮新人獎的衛福部恆春旅遊醫院藥師黃盈穎，她因喜歡水上運動，時常穿著比基尼就跑到海邊衝浪或浮淺，所以也成為恆春旅遊醫院最火辣的藥師。 圖/黃盈穎提供
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衛福部恆春旅遊醫院藥師黃盈穎返鄉服務，今獲衛福部閃亮新人獎殊榮。 記者鄧桂芬/攝...
衛福部恆春旅遊醫院藥師黃盈穎返鄉服務，今獲衛福部閃亮新人獎殊榮。 記者鄧桂芬/攝影
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衛福部花蓮醫院藥師黃彩雲在後山花蓮服務30年不間斷，今獲衛福部資深典範獎殊榮。 ...
衛福部花蓮醫院藥師黃彩雲在後山花蓮服務30年不間斷，今獲衛福部資深典範獎殊榮。 記者鄧桂芬/攝影
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獲衛福部閃亮新人獎的衛福部恆春旅遊醫院藥師黃盈穎，她因喜歡水上運動，時常下班就往...
獲衛福部閃亮新人獎的衛福部恆春旅遊醫院藥師黃盈穎，她因喜歡水上運動，時常下班就往海邊跑。 圖/黃盈穎提供
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患者衛福部偏鄉
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