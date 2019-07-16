輕颱丹娜絲生成！最快深夜發海警 周四最近台

2019-07-16 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



輕颱丹娜絲生成。圖／取自日本氣象廳 分享 facebook 今年第五號颱風「丹娜絲」生成！氣象局表示，丹娜絲未來將由西北西轉西北方向往巴士海峽接近，最快今天深夜發布海上颱風警報，收三白天發布陸上颱風警報，預計周四、五最接近台灣，也將是影響最劇烈的時候，南部、花東地區都要注意大雨發生。

日本氣象廳今天下午3時將熱低壓升格為颱風，氣象局也將同步發布資訊。氣象局表示，預計明天開始，花東地區、中南部、宜蘭等地都會開始有短暫雨，周四、周五是颱風影響最大的時間，包括中南部、宜蘭、花東地區都要留意大雨甚至豪雨等級的雨勢。