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108年首起傷寒群聚 一家3人中鏢感染源還在查

2019-07-16 15:15中央社 台北16日電

疾管署今天公布，北部發生一起傷寒家庭群聚，共3人染病，但感染源還不明確。防疫醫師提醒，傷寒患者若未經適當治療，死亡率可到2成。注意衛生、避免生食可降低感染風險。

衛生福利部疾病管制署下午在疫情週報時公布，北部有一起傷寒家庭群聚，共3人確診，為北部30餘歲女性（案1）與其幼齡女兒（案2）及同住的30餘歲女性印尼籍看護（案3）。

3人都無出國史，案1及案2發病日介於6月23日至7月6日，並分別於7月2日及9日確診感染傷寒桿菌；另案3雖無症狀，但經接觸者採檢後，於7月10日確診，衛生單位還在進行菌株比對釐清感染源。

疾管署防疫醫師林詠青表示，傷寒為腸胃道傳染病，潛伏期約8至14天（可由3至60天不等），主要的傳染途徑為生食或食用未煮熟、遭受病患或帶菌者糞便污染的食物或飲水。傷寒症狀變化很大，常見症狀有持續性發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽等。

林詠青說，傷寒患者若經抗生素治療，死亡率小於1%，但若沒有適當治療，死亡率有1至2成。預防傷寒的方法，包括食物充分煮熟並以熱食為宜、不吃生食、飲用水煮沸或使用瓶裝礦泉水。落實良好衛生習慣，飯前便後一定要以肥皂或洗手劑徹底洗手，才能有效防範。

依據疾管署疫情統計資料顯示，今年截至7月15日，傷寒確定病例共14例，其中4例為本土個案，10例為境外移入個案。

境外感染國家分別為印尼4例，柬埔寨2例，菲律賓、緬甸、馬來西亞及中國大陸各1例。近3年（2016至2018年）同期傷寒病例數分別為3、10、7例，其中境外移入病例數分別為2、9、5例，感染國家以印度5例為最多，其餘為鄰近亞洲國家。

疾管署提醒，民眾若計劃前往較偏僻或衛生條件較差的小型都市、村落（如探親、志工活動、背包客等），出國前可先到旅遊醫學門診諮詢評估接種傷寒疫苗。另旅途中仍應留意飲食安全及落實正確勤洗手等良好個人衛生習慣，降低感染風險。

死亡率患者
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