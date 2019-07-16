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男夜闖野柳地質公園保育垂釣被抓 最高可罰100萬元

2019-07-16 14:34聯合報 記者游明煌╱即時報導

海巡署北部分署第二岸巡隊野柳安檢所今天凌晨到野柳地質公園保育區巡邏時，發現園區門禁內有一名釣客闖入違規垂釣，立即蒐證調查，依據發展觀光條例第64條函送北觀處裁處。北觀處指出， 有設置公告，除領有許可證漁民，不得以任何方式於園區採捕野生動物、植物、魚類資源、寄居蟹、貝殼等。違者依發展觀光條例，可處5千元以上100萬元以下罰鍰。

遭查獲張姓釣客，被安檢所人員發現時，正手持釣竿在釣魚，他表示，不知道該處為保育區範圍禁止釣魚，也尚未有漁獲，還沒有釣到魚，安檢所人員告知釣客已經屬於闖入且違規採捕，訊後依據發展觀光條例第64條函送北觀處裁處。

第二岸巡隊表示，為積極保育海洋生態與維護海洋資源，嚴禁於公告保育區內實施違法捕撈行為，對於從事違規行為者都積極查處，該野柳水域地形流非常複雜，常發生釣客遭遇意外情形，因「丹納絲」颱風預計今天形成，最快可能於今晚發布海上颱風警報，颱風來襲時千萬不要到海岸戲潛水，岸際逗留及觀浪，將加強巡查，並請民眾多注意自身安全。

北觀處公告指出，野柳地質公園地形崎海象多變，易發生落海意外，為了自身安全，關園及封園期間請勿進入，除當地漁民領有主管機關核發之許可證者外，不得以任何方式於園區採捕野生動物、植物、魚類資源、寄居蟹、貝殼等。違者依發展觀光條例，可處5千元以上100萬元以下罰鍰。

安檢所人員發現園區門禁內有一名釣客闖入違規垂釣，立即蒐證調查。記者游明煌／翻攝
安檢所人員發現園區門禁內有一名釣客闖入違規垂釣，立即蒐證調查。記者游明煌／翻攝
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安檢所人員發現園區門禁內有一名釣客闖入違規垂釣，立即蒐證調查。記者游明煌／翻攝
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野柳安檢颱風
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