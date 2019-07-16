工人鷹架跌落摔斷尿道 緊急搶救找回「性福」

2019-07-16 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



60歲聽語障人士「阿江」是建築工人，不慎從2樓高的鷹架上重摔到地面，不僅全身多處骨折、顏面撕裂、盆腔血腫，甚至尿道斷劣，生命危險，經雲林縣北港媽祖醫院創傷團隊緊急搶救、手術，不僅救回一命，受損的尿道也順利修復，找回「性福」，大難不死的他，今天獻花感謝醫師團隊，讓他重獲人生。

骨科醫師曾準說，去年10月「阿江」到院時，全身多處骨折合併骨盆薦椎粉碎性骨折，且後尿道斷裂，後腹腔及骨盆腔嚴重血腫，經初步搶救，生命才漸穩定，當天馬上施以骨折復位固定、顏面縫合、骨盆骨復位牽引、恥骨上膀胱造瘻等手術。

經月餘休養，他的傷勢穩定，再進行骨盆與脊椎固定手術及精密的尿道對合手術，多月復健調養，阿江最近痊癒出院，他今天專程回院感謝媽祖醫院團隊，讓他恢復正常生活且重拾男性雄風「性福」不變。

另外，18歲的「阿傑」兩個月前騎機車發生車禍送媽祖醫院，肢體嚴重變形，經3天搶救生命才穩定，再施以高難度的骨盆髖部復位及鋼釘固定手術，讓他可拄拐杖參加大學統測，還考了不差的成績，讓他感到寬慰。

曾準說，上述兩個骨盆骨折屬高能量損傷，具較高的致死率和致殘率，這些病人常合併腦部、胸腹部出血、脊髓等多重損傷，且極易引發動脈大量出血，媽祖醫院引進高解像度C型X光機，及微創骨盆復位系統，讓骨折復位手術更順利。

副院長馮逸卿說，院方創傷團隊兩年來完成約20例困難的髖臼及骨盆骨折手術，尤其微創手術只用1至2公分的傷口完成長骨釘內固定，讓傷者復原更好更快。