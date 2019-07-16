清大生發揮資訊專長 翻轉貝里斯的教室

2019-07-16 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



清大貝里斯資訊服務團自2011年成立至今，透過對貝國持續性的服務與援助，與友邦建立長期穩健的聯結關係。圖／青年署提供 分享 facebook

教育部青年署表示，清華大學一群來自不同年級與科系的學生，去年暑假前進台灣位於中美洲的邦交國貝里斯。團員們發揮各自領域的專長及豐富的活動經驗，透過資訊教育把熱忱與愛心帶給貝里斯的孩子們，希望能夠縮短城鄉資訊教育的落差。

清大團隊表示，貝國因資源不足，無法像已開發國家的學童，可以透過電腦操作與世界資訊網絡接軌、獲取更多學習資源。團隊因此以資訊教育為服務主軸，教導當地偏鄉學童使用電腦與網路，讓他們有足夠的教育資源，激發學習熱誠，並擁有與世界接軌的能力。

隊員也透過家訪，得知貝里斯的義務教育只到國小六年級，升學對孩子來說幾乎是遙不可及的夢想，想念高中甚至是要讓一位父親賭上一棟房子的代價。因此設立了獎學金計畫，透過書審、面試與家訪，提供高中獎學金補助，使學童順利完成高中學業，改善他們因家庭經濟狀況不佳而無法繼續升學的情形。

另外，團隊也透過學校訪查，了解到當地村落缺乏電力，學生沒有電風扇可以使用，且村落裡的教室是用水泥建造而成，造成孩子在學習時必須忍受酷熱的高溫。隊員們認為幫助他們的第一步，需要從改善電力做起，因此展開太陽能板計畫，在台灣募集太陽能板運到當地，架設在小學發電驅動電風扇與電燈。

青年署說，清大貝里斯資訊服務團自2011年成立至今，透過對貝國持續性的服務與援助，與友邦建立長期穩健的聯結關係，且達到深入的文化交流。今年團隊有15名青年，將於7月8日再出發延續愛心，除去年的服務內容外，另外新增了種子教師計畫，希望讓當地老師透過有效的使用電腦來準備課程與進行教學，並協助教導他們籌備教材，提升教學品質。