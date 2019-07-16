慢性咳嗽長達2個月 74歲婦人罹罕見「間質性肺病」

2019-07-16 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



74歲陳姓婦人慢性嗽長達2個月，就醫後經胸部電腦斷層檢查後才發現是「不規則石板拼鋪型態（crazy paving）」病灶，為了確認真正的病因，醫師使用「經支氣管冷凍切片術」，在右下肺進行切片，確診陳婦罹患台灣少見的「間質性肺病：肺部肺泡蛋白質沉積症」，目前仍持續追蹤治療中。

台大醫院新竹分院胸腔內科醫師張立禹表示，陳婦的胸部X光顯現兩側肺部有許多不均勻的浸潤，在使用抗生素治療一段時間後，胸部的影像並沒有明顯改善，進一步安排胸部電腦斷層檢查，才發現特別的病灶。

為了確認病因，間質性肺病的診斷方式有兩種，一種是利用軟式支氣管鏡加上傳統的切片夾，進行經支氣管肺切片；另一種則是安排胸腔鏡手術，對患處進行手術切片診斷，而這兩種檢查各有其臨床執行限制。

傳統的經支氣管肺切片檢查，因無法精確的定位，產生氣胸的風險較高，且取得的檢體較小、較破碎，無法獲得正確診斷的機會較高；而「經支氣管冷凍切片術」是近期發展的檢查技術，可取得較大的組織切片，獲得比傳統經支氣管肺切片較高的診斷機會，但因為需做氣管內插管進行單肺通氣及麻醉，在病人共病症及年紀上的限制較多。