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腹痛未必是腸胃問題 恐是心臟病的表現

2019-07-16 14:26聯合報 記者羅真╱即時報導

心臟病的表現不只有胸悶胸痛，腹痛、背痛、下巴痛、牙齒痛都可能是心臟病症狀。醫師表示，出現非典型症狀的民眾若就醫後並未緩解，尤其是同時有三高、肥胖、吸菸習慣或心臟病家族史的人，須警覺這可能是心臟發出的求救訊號。

一名60歲男子近三年出現胃食道逆流、上腹與下胸口悶痛等症狀，他以為和飲食時間不定、偶爾暴飲暴食的生活習慣相關，長期以來認為只是腸胃道問題。一次就診時和醫師提及他走路、運動時感到上腹部及下胸口會不舒服，醫師建議他轉院檢查，結果檢查發現他的三條冠狀動脈血管統統堵塞，再延遲就醫恐怕有致命的心肌梗塞危機。

國泰醫院心臟內科研究主治醫師陳玠宇說，心臟打出來的血會流經大動脈（又稱主動脈），接著分為三條冠狀動脈，包括右冠狀動脈以及左冠狀動脈分支出的左前降枝與左迴旋枝，其中任何一個地方發生阻塞都可能造成心臟疾病以及伴隨而來的胸悶、胸痛、呼吸喘、頭暈疲累等典型症狀。

陳玠宇說，倘若缺氧位置靠近心臟下壁，心臟下壁的神經感知部位也會出現疼痛，而這個位置與胃部接近，因此經常讓病人誤以為是胃部悶痛。另外，心臟疼痛發生時，還可能輻射到同一神經節負責的其他神經傳導部位，因而帶來肩頸痛、背痛、下巴痛或牙齒痛等「輻射痛」。

陳玠宇表示，如果出現上述非典型的心臟病症狀，且看完家醫科、腸胃科、牙科等專科醫師後仍沒有緩解，就要懷疑這些症狀可能源於心臟病，特別是有三高、肥胖、吸菸習慣或心臟病家族史的人尤須警覺。

陳玠宇表示，隨著心血管疾病發病年齡下降，建議30歲起培養量血壓的習慣。正常的收縮壓與舒張壓分別應在120與80毫米汞柱以下；倘若收縮壓超過140毫米汞柱，或是舒張壓超過90毫米汞柱，都算是高血壓了。

目前正值旅遊旺季，罹患三高且控制不佳的民眾若計畫潛水、挑戰刺激性活動、前往高海拔地區等，應事先就醫評估心血管負荷程度。平時則可購買穿戴裝置隨時測量心律，以瞭解進行各種活動時的健康狀況，並提供醫師作風險評估參考。

心臟病醫師
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