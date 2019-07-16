愛海洋更愛家鄉 辣妹藥師返鄉深耕恆春

2019-07-16 15:09 中央社 台北16日電



衛生福利部醫院第5屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮16日在衛福部舉行，恆春旅遊醫院藥師黃盈穎獲頒「閃亮新人獎」。圖／中央社 分享 facebook 今年30歲的辣妹藥師黃盈穎從小在屏東縣恆春長大，有感偏鄉醫療資源匱乏，決心考取藥師。熱愛衝浪、潛水及家鄉的她，重回家鄉服務，盼用專業照顧恆春的老人家。

衛生福利部今天舉辦「第5屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮」，衛生福利部恆春旅遊醫院藥師黃盈穎獲頒閃亮新人獎。

黃盈穎出身屏東縣恆春地區，有感恆春偏鄉醫療資源匱乏，加上媽媽有心臟疾患，想找個醫師都不容易，決心踏入醫事領域，成功考取藥師。

黃盈穎說，畢業後曾在台北的大醫院擔任藥師，但大醫院患者多、步調快，每天要面對多達2000至3000名患者，總是匆匆調劑、給藥，很難和患者說上話，不僅內心空虛，工作壓力也相當大。

熱愛潛水、衝浪等水上活動的黃盈穎，2年前開始有回家的念頭，心想回到恆春既可以親近海洋，也可以回饋家鄉，決定回到恆春旅遊醫院任職。

離開台北便捷的生活，她坦言，一開始真的很不習慣，但時間一久，發現真的有更多時間好好關心患者，看見許多老人家的用藥習慣因她而改變，加上恆春濃濃的人情味，讓她重新愛上故鄉。

黃盈穎說，由於恆春工作機會不如外地多，年輕人外移，病人以老人家或排灣族原住民為主，交通全仰賴公共交通工具，看病或拿藥都得一大清早出門，晚上才能回到家，相當不方便，因此院內藥師團隊也經常替偏鄉、行動不便的老人家送藥到府，讓老人家免於奔波。

黃盈穎表示，在恆春當藥師面臨最大的問題是，老人家總認為「在藥局買的就是藥」，經常把保健食品當藥吃，醫師開的藥卻沒有好好吃；黃盈穎還學了排灣族語，向老人家噓寒問暖，打開老人家心房，許多老人家因此改掉過去錯誤的用藥方式，健康也大有改善。