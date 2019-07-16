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輕颱17日前成形 東部先受影響

2019-07-16 14:02台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

氣象局預估，18日及19日是「準」颱風最接近台灣的時候。(Photo by 吳婉...
氣象局預估，18日及19日是「準」颱風最接近台灣的時候。(Photo by 吳婉瑜/台灣醒報)
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熱低壓將增強為輕度颱風！氣象專家賴忠瑋預估，熱低壓在16、17日兩天就有可能增強成輕度颱風，中央氣象局預估，18日及19日是此熱帶性低氣壓或颱風最接近台灣的時候，氣象專家吳德榮提醒，18、19兩日各地須慎防大雨。

不易發展成中颱

氣象局預估，17日東部地區受熱帶性低氣壓或颱風及其外圍環流影響，將有陣雨或雷雨。以目前預報路徑顯示，有可能影響到台灣南部的海域，預估18日及19日是此熱帶性低氣壓或颱風最接近台灣的時間。賴忠瑋指出，由於熱低壓距離陸地較近，應該不至於有足夠的時間發展成中度颱風以上的等級。

氣象專家吳德榮表示， 17日外圍環流接近，東半部、恆春半島先轉有雨，北部、南部也轉為有局部陣雨；18、19日各地皆有陣雨或雷雨，颱風及其外圍環流有帶來「大量降水」的潛勢，屆時應注意氣象局的警報及特報。

下周一天氣好轉

「18日、19日低壓環流影響台灣最顯著，全台灣都會有陣雨，」賴忠瑋表示，16日晚間到17日，東半部會先受到其外圍環流的影響出現陣雨。風速也會增強。20日、21日則可能還是會有殘存的雲系及水氣，下周一起天氣才會再好轉。

至於會為台灣帶來多大的風雨？賴忠瑋表示，變動程度還很大，一方面是此熱帶性低氣壓的強度不算很強，結構並不明顯，另一方面是周圍環境的變動因素太大，還有可能影響其移動路徑，因此到底會有多強的風雨還很難說，也會是未來幾天都要觀察的重點。

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