小朋友牙齒東倒西歪 可能是門牙少長一顆
小朋友換牙後牙齒最東倒西歪，小心可能是上顎門牙阻生，若未及時矯正，不僅影響美觀、口腔衛生，甚至會導致鄰牙牙根不正常吸收，及後牙前移造成空間喪失。
王小妹在小學一年級時開始換牙，但到了四年級，右上門牙遲遲沒有長出來，媽媽覺得不對勁，帶著她到成大雲林斗六分院求診，檢查後發現是上顎門牙阻生，經過一年的矯正治療及手術露出阻生門牙，現在4顆門牙都已長好長滿。
成大醫院斗六分院牙科醫師吳佩儒表示，上顎正中門齒的阻生，是繼智齒及上顎犬齒後，第3容易發生的情形，發生上機率約2%至6%之間，發生原因有牙齒本身的牙根彎曲、被多生牙或齒瘤擋住萌發路逕，以及牙胚異位等。
吳佩儒表示，小朋友通常會在6、7歲間開始換牙，換牙時期時常會東缺1顆西缺1顆，如未注意到，牙齒沒有長出來，最直接的就是會影響美觀，若是牙齒生長方向錯誤，則會造成鄰牙牙根不正常吸收、中線偏移，及後牙前移而造成空間喪失。時間發現越晚，空間偏移愈多，會增加治療的難度及時間。
吳佩儒提醒，每個人的生長速度及不同的齒齡，換牙時間會有差異，如左側和右側的牙齒萌發時間差異在6個月以上，就必須尋求更近一步的檢查，最簡單的方式就是定期的檢查牙齒，讓牙醫師幫小朋友們守護牙齒的健康。
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