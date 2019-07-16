小朋友牙齒東倒西歪 可能是門牙少長一顆

2019-07-16 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



小朋友換牙後牙齒最東倒西歪，小心可能是上顎門牙阻生，若未及時矯正，不僅影響美觀、口腔衛生，甚至會導致鄰牙牙根不正常吸收，及後牙前移造成空間喪失。

王小妹在小學一年級時開始換牙，但到了四年級，右上門牙遲遲沒有長出來，媽媽覺得不對勁，帶著她到成大雲林斗六分院求診，檢查後發現是上顎門牙阻生，經過一年的矯正治療及手術露出阻生門牙，現在4顆門牙都已長好長滿。

成大醫院斗六分院牙科醫師吳佩儒表示，上顎正中門齒的阻生，是繼智齒及上顎犬齒後，第3容易發生的情形，發生上機率約2%至6%之間，發生原因有牙齒本身的牙根彎曲、被多生牙或齒瘤擋住萌發路逕，以及牙胚異位等。

吳佩儒表示，小朋友通常會在6、7歲間開始換牙，換牙時期時常會東缺1顆西缺1顆，如未注意到，牙齒沒有長出來，最直接的就是會影響美觀，若是牙齒生長方向錯誤，則會造成鄰牙牙根不正常吸收、中線偏移，及後牙前移而造成空間喪失。時間發現越晚，空間偏移愈多，會增加治療的難度及時間。