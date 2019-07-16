散瞳劑造成畏光 醫師：角膜塑型片可替代

2019-07-16 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名讀小學四年級女童罹有近視，兩年來皆透過散瞳劑控制，但因為會產生畏光的副作用，日前上體育課打球時，因烈日照射導致睜不開眼而慘遭球吻，所幸破碎的鏡片並無傷及臉蛋及眼睛。醫師後來為她改用「角膜塑型片」治療，近視度數不再加深，也可避免畏光情形發生。

亞洲大學附屬醫院眼科部醫師夏寧憶指出，若孩童點了散瞳劑後，驗光遠視度數低於50到100度，就是近視的高風險族群，可考慮開始使用低濃度的散瞳劑（即阿托品Atropine）預防和控制，若已產生近視，即使用低濃度的阿托品藥水控制。

研究證明，此舉可有效抑制眼軸增長，並減緩近視的進展，減少孩子演變為高度近視的機會。

雖然濃度越高的阿托品藥水，控制近視的效果越好，但卻有如畏光、看近模糊等副作用。對於活動力旺盛的孩童來說，更易在熾熱陽光下活動時，因眼睛畏光睜不開，而經常發生意外。

她說，角膜塑型片是利用夜戴硬式隱形眼鏡的技術，於睡眠時配戴6至10小時，改善角膜弧度以矯正近視，在不戴眼鏡情況下，也能保有整天好視力，取代白天使用眼鏡或隱形眼鏡的功能，並透過周邊離焦的光學刺激原理，達到控制眼軸增長的效果。