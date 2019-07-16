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影／雲門舞集努力創作 林懷民笑稱：怕觀眾跑去買香腸

2019-07-16 13:14聯合報 記者江良誠╱即時報導

雲門舞團總監林懷民將在年底退休，20日將率雲門舞團演出「行草」、「水月」、「稻禾」、「家族合唱」等九支代表性舞蹈。林懷民感性說，他是台灣基層觀眾栽培出的編舞家，因為擔心戶外公演大家看不高興，就跑到旁邊去買香腸，所以他才努力編舞，讓大家能坐下來安安靜靜，欣賞一齣舞蹈。

林懷民創辦雲門舞集，46年來林懷民率領雲門舞集到全球演出、獲獎無數，被倫敦泰晤士報讚譽「全球最重要的當代編舞家之一」。但「文化平權」是他創團最大的理想，因此，雲門長年深入台灣城鄉免費公演，與鄉親分享舞蹈的樂趣。

雲門舞集的戶外公演不僅享譽全球，每次的演出數萬名觀眾不分階層年齡席地而坐，沈醉在舞蹈歡呼，散場後不留一片紙屑，更是台灣最驕傲的文化風景，外國媒體也稱雲門戶外公演是「地表最大型的戶外舞蹈活動」。

南投縣副縣長陳正昇說，這次雲門舞集在2003年的在埔里國中的「薪傳」後，暌違16年20日下午7點半到南投縣立體育場演出「林懷民舞作精選」，很感謝林懷民退休前還記得南投鄉親，這部僅是雲門本身的回顧，也是台灣社會的共同記憶。

林懷民也感謝國泰集團蔡宏圖，24年前主動打電話給他，由國泰贊助支持雲門舞集免費室外公演，他說，國泰24年來沒有要求廣告、代言，讓雲門可以單純到各縣市與鄉親分享舞蹈的樂趣，這也是他最重要、最珍惜的平台。

林懷民說，20日當晚希望南投鄉親能歡喜來看跳舞，大家看的開心、就會覺得很有氣質、不會亂丟紙屑。他也感謝觀眾都很支持，大家不認識卻能肩併肩一起坐在地上看表演，還會互相照顧包包，長遠來說，這種在精神的喜悅、對文化的內涵的支持，是社會重要的價值，雲門能帶給大家美好氛圍「讓我很感動」。

雲門舞集總監林懷民年底退休，20日將率雲門到南投演出，林懷民邀請民眾當天手牽手，...
雲門舞集總監林懷民年底退休，20日將率雲門到南投演出，林懷民邀請民眾當天手牽手，一起坐在地上欣賞雲門的舞蹈演出。記者江良誠／攝影
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雲門舞集總監林懷民(左三）即將退休，20日將率雲門到南投演出，林懷民邀請民眾當天...
雲門舞集總監林懷民(左三）即將退休，20日將率雲門到南投演出，林懷民邀請民眾當天手牽手，一起坐在地上欣賞雲門的舞蹈演出。記者江良誠／攝影
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林懷民雲門舞集舞團
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