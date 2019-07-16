拔牙還是痛？ 原來是這個神經在作怪

2019-07-16 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮一名65歲的林先生一直以為是牙痛，因此拔了一顆牙，沒想到疼痛仍持續。三年前到花蓮慈濟醫院向麻醉部疼痛科求診，發現原來是三叉神經痛，經過「高頻熱凝療法」搭配藥物治療，半年內疼痛減緩，生活也回歸到正軌。

花蓮慈濟醫院表示，若病患有如刀割、針刺的疼痛感，從右臉頰蔓延到右眼下緣，這其實不是牙痛，而是「三叉神經痛」。

由於三叉神經痛常發生於上、下顎與牙痛相似，民眾難以區分，往往拔了牙又抽神經，才發現不是牙痛問題，且好發於50歲以上族群，其中女性多於男性。根據台灣頭痛學會統計資料，三叉神經痛的發生率約每10萬人中有4至5人。

林先生說，這種痛一整天反覆疼痛，為了緩解，藥從一顆變兩顆，直到三顆半的上限，還是一樣疼痛難耐，還得承受服藥後暈眩的副作用，不能開車也無法工作，才轉往花蓮慈院麻醉疼痛科就醫。

初期花蓮慈濟醫院先以高頻熱凝療法治療林先生右臉的三叉神經周邊，但效果只能持續約三個月，去年11月開始深入到三叉神經的神經節灼燒。

慈濟醫院麻醉部疼痛科王柏凱主任表示，高能量透過電擊針尖端引發電磁場產生熱能，設定溫度後調節神經痛，止痛的效果能持續半年，治療的藥物也能減少許多，讓病人生活品質提升，半年後若是疼痛感加劇，病人可以再次進行高頻熱凝療法治療。

王柏凱指出，引起三叉神經痛原因有很多種，如血管壓迫、腦部腫瘤、神經發炎與其他不明原因等，目前有手術、藥物及介入性治療等。手術有開顱手術，減少血管對三叉神經的壓迫，根治率超過70至90%，復發率低，需要承擔手術與麻醉風險。

還有放射線照射三叉神經，非侵入性的治療，風險較低，但止痛效果非立即性，副作用是臉部麻木。而介入性治療如高頻熱凝療法，手術風險低、無藥物副作用、傷口小、療程時間短，一次約半小時，治療一次後，止痛效果明顯。