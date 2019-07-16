台南新化也爆發登革熱 疾管署：不排除從左鎮區擴散

台南市新增一例本土登革熱病例，不排除是左鎮疫區擴散的可能性。 圖／台南市衛生局提供 分享 facebook

疾病管制署今公布，台南市新增一例本土登革熱病例，為新化區知義里50多歲男性，是今年該區首例個案，雖感染源尚待釐清，但由於新化區與日前爆發疫情的左鎮區鄰近，且左鎮病例曾短暫前往新化，疑似左鎮疫區擴散，疾管署也表示，不排除可能性，仍待地方衛生單位疫調及病毒定序。

疾管署副署長莊人祥表示，個案本身有慢性病，於7月14日出現頭暈、發燒症狀，隔日先至檢驗所檢查，被建議再到診所進一步篩檢，才因登革熱NS1快篩陽性由診所通報，經檢驗於今日確診感染登革病毒第二型；目前個案住院中，同住者無疑似症狀。

疾管署副署長莊人祥今公布，台南市新增一例本土登革熱病例。 記者陳婕翎／攝影 分享 facebook

莊人祥說，個案近期無出國史，平時活動地以住家為主，感染源尚待釐清。該案的感染方式有三種可能，一為曾到中西區、東區、左鎮區等地遭感染，二為熱點感染者至新化，導致疫情擴大，三是當地有症狀不明顯的境外移入個案，造成新化成為一個新疫區。

莊人祥指出，該男至熱點遭感染，代表新化疫情才剛開始，只要儘速清理孳生源、殺掉帶毒病媒蚊，就不會有後續病例，現在較怕的是本土或境外感染者造成病毒在新化社區擴散，日後再有病例風險高，目前也已派員執行孳生源檢查、清除及化學防治工作。

境外移入病例創10年同期新高

今年截至目前國內累計49例本土登革熱病例，為高雄市39例，分別是三民區33例、左營區二例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各一例；台南市十例，為中西區三例、東區二例，永康區、南區、安南區、左鎮區及新化區各一例。另有215例境外移入病例，境外移入病例數為近十年同期最高。

疾管署說，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。