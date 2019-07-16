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台彩再推刮刮樂「麻將賓果」 總獎金8億任你拿！

2019-07-16 12:13聯合報 記者徐力剛╱即時報導

刮刮樂「麻將賓果」、「幸運777」全新上市，民眾搶刮試好運。圖/台灣彩券提供
刮刮樂「麻將賓果」、「幸運777」全新上市，民眾搶刮試好運。圖/台灣彩券提供
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喜愛麻將的朋友有福了，台灣彩券先前結合彩券與麻將雙元素大獲好評，今年再度推出刮刮樂「麻將賓果」，頭獎台幣200萬元，即日起現貨販售，每張200元。

刮刮樂「麻將賓果」以夜市常見「麻將賓果」為靈感，結合刮刮樂「麻將」與「連線」兩大主題，總獎金超過8億元，頭獎200萬元5名，總獎項超過197萬個，總中獎率32.55%。遊戲玩法以各式麻將牌做為「賓果區」連線中獎符號，只要「您的麻將牌」出現在「賓果區」，且任5個麻將牌符號連成一條線（直線、橫線或對角線），視為連線成功，可依連線成功數得到對應獎金，連線越多獎金越高。

同步推出刮刮樂「幸運777」，以數字7為主題，總獎金超過2.2億元，頭獎70萬元4名，總獎項超過107萬個，獎項與數字7相關，包括7000、70000與700000元等，總中獎率30.06%，每張售價100元。「幸運777」提供「刮六中三」及「井字型」2種玩法，在「刮六中三」刮區中，刮出3個相同金額，可領取對應獎額；或刮出一個「7」獎金700元直接抱回家。「井字型」遊戲刮區中，任一對角線、直線或橫線刮出3個「07」，即得獎金欄獎項。

刮刮樂頭獎彩券
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