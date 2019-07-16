健保將給付整組腦部刺激器 巴金森患者年省62萬

2019-07-16 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



巴金森氏症是一種運動神經系統退化性疾病，患者常出現肢體僵硬、顫抖、失去平衡感等動作障礙相關症狀。示意圖／ingimage授權 分享 facebook

巴金森氏症患者的不自覺顫抖，可靠植入醫療特材「深層腦部刺激器」控制，健保三年前給付於終身電池費用，健保署今再度宣布自今年8月起，將「深層腦部刺激器」所需使用的導線、導線延長線及導線固定蓋等3種組件也一併納入健保給付，患者每年可省下約62萬醫費，估每年約300名患者受惠。

「深層腦部刺激器」包括機器、的電池及導線組，從手術到耗材的價格都相當昂貴，整組高達80多萬元，健保署於104年1月將機器與電池納入給付，但只給付一次，但電池需每5至7年需要更換一次，因此隔年放寬給付規定，原給付一次的限制，改為電池終身給付；今再加碼宣布，從今年8月1日起，再進一步給付導線、導線延長線及導線固定蓋等3種組件。

健保署專門委員黃育文表示，深層腦部刺激器總體費用從80多萬元降到60多萬元，衡量健保財務狀況後，決定全面給付，造福巴金森氏症患者。8月起將給付導線約8萬5000元，導線延長線約2萬2000元及導線固定蓋支付2萬元，這3種組件終身只需裝置一次，無需替換。

黃育文指出，這款俗稱「脈衝產生器」的「深層腦部刺激器」包括機器、電池及導線組，除了植入於鎖骨下之電池外，還需要植入一組細長的電極導線，藉著產生電流來控制調節腦內不正常的活動訊息，目前每年有不到150名病患裝置「深層腦部刺激器」；估計健保未來一年將多挹注7000多萬預算支應，每年有近300名病患受惠。

巴金森氏症是一種運動神經系統退化性疾病，患者常出現肢體僵硬、顫抖、失去平衡感等動作障礙相關症狀；如果遇到藥物治療瓶頸，臨床對於藥物無法控制的巴金森氏症患者，會建議以外科手術進行深層腦部刺激術（DBS），藉由電刺激調節視丘下核的異常活性，控制不正常的腦神經訊號。