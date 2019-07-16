親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

陸客來台吃遍各地小吃 直呼「非常普通」掀網戰

50年後再拚登月 NASA這次為何堅持「女士優先」？

桃園永平工商籃球隊獲立誠資訊贊助1年 成績達標另加碼

2019-07-16 11:27聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

立誠電腦資訊公司肯定桃園市永平工商籃球隊表現，決定7月開始贊助學校籃球隊每個月1萬元為期一年，籃球隊成績如果達到要求，另外加碼獎勵。

永平工商於106學年度成立甲級籃球隊，由前職籃國手林裕書教練擔任總教練助理教練蔡和霖，兩年來獲得不少獎項，包括106年台北市青年盃第4名、106年桃園市運動會市長盃第4名、107年苗栗縣頭份市長杯第2名、107年台市沙鹿盃第3名、107年新竹縣關西鎮長盃第2名、108年嘉義縣配天宮聖母暨議長盃第2名。

立誠電腦資訊贊助桃園市永平工商籃球隊，7月開始贊助永平工商籃球隊每個月1萬元為期一年，另外籃球隊成績若達到要求，另外加碼提供獎勵。

永平工商於106學年度成立甲級籃球隊，由前職籃國手林裕書教練擔任總教練助理教練蔡和霖，兩年來獲得不少獎項，包括106年台北市青年盃第4名、106年桃園市運動會市長盃第4名、107年苗栗縣頭份市長杯第2名、107年台市沙鹿盃第3名、107年新竹縣關西鎮長盃第2名、108年嘉義縣配天宮聖母暨議長盃第2名。

林裕書教練與立誠電腦資訊公司沈暄浤業務總經理是從小一起打球多年的摯友，看見永平工商極力發展籃球，培育優秀籃球人才，學校不但給學生課業學習最好的輔導，並提供籃球隊免學雜費、免住宿費、免費午晚餐，為學生開闢另外一條體育專長籃球技能之路。

為了支持學生參加籃球隊的熱忱，期盼能以球隊來找尋自己的未來及目標，立誠電腦資訊公司從7月開始贊助永平工商籃球隊每個月1萬元為期一年，另外籃球隊成績若達到要求，加碼提供獎勵。

永平工商表示，立誠電腦資訊成立於西元2005年，是台灣區唯一MikroTic獨家代理商，也是RouterOS的軟體代理 ，遊戲埠中區經銷商之一，擁有台灣中區、北區20多家網咖店客戶。業者自行研發Net Walker的頻寬管理器，屬於國家通訊傳播委員會核可的第二類電信事業者。

業者期望這些資源的挹注，可以提供學生良好的學習環境及日常營養補充，並促進企業與學校互動。

永平工商校長蔣香蘭感謝立誠電腦資訊支援籃球隊經費，她表示籃球隊有好的戰績背後是校方、教練與球員們每日認真訓練的表現，為了讓球員專心安心接受訓練，也為了籃球隊長期發展，需要長期注入許多資源，希望能獲得各界社會人士及企業贊助。

立誠電腦資訊贊助桃園市永平工商籃球隊，雙方完成簽約。記者鄭國樑/攝影
立誠電腦資訊贊助桃園市永平工商籃球隊，雙方完成簽約。記者鄭國樑/攝影
分享
永平工商籃球隊獲立誠資訊每個月1萬元為期一年的贊助。記者鄭國樑/攝影
永平工商籃球隊獲立誠資訊每個月1萬元為期一年的贊助。記者鄭國樑/攝影
分享
籃球隊成績若達到要求，立誠資訊加碼提供獎勵。記者鄭國樑/攝影
籃球隊成績若達到要求，立誠資訊加碼提供獎勵。記者鄭國樑/攝影
分享
永平工商籃球隊把獎盃獻給學校珍藏。記者鄭國樑/攝影
永平工商籃球隊把獎盃獻給學校珍藏。記者鄭國樑/攝影
分享

新竹嘉義苗栗縣
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

台南新化出現本土登革熱病例 西港境外登革熱也添1例

2019-07-16 10:15

熱低壓最快今天成颱 不排除提早發布海警

2019-07-16 09:35

台男口腔癌發生率世界第一 醫師：嚼檳榔風險高11倍

2019-07-16 09:01

世衛：嬰幼兒食品含糖過高 恐影響味覺發育

2019-07-16 08:57

熱低壓將增強為輕颱丹娜絲 直接影響台灣機率不低

2019-07-16 07:37

丹娜絲恐成「穿心颱」？一張圖看各國預測路徑

2019-07-16 10:19

34歲退休不夢幻？ 理財專家談早早退休的5個缺點

2019-07-16 08:58

防殺警案重演 台鐵電車裝監視器

2019-07-16 00:57

桃機二航廈入境大廳天花板突掉落 幸無人受傷

2019-07-15 22:38

限時一小時 高鐵推快閃半價優惠

2019-07-16 10:55

健保將給付整組腦部刺激器 巴金森患者年省62萬

2019-07-16 11:53

將台灣列為陸一省 國際醫學期刊今登我抗議信全文

2019-07-16 11:50

影／準新娘大脖子 原來是得甲狀腺瘤

2019-07-16 11:27

北市蝶豆花產品抽驗 不合格率6成

2019-07-16 11:20

胸痛多日嚇壞她 檢查發現是這原因造成

2019-07-16 11:19

豬不好養！豬農：疫病多、環保條件嚴格 小豬場退場多

2019-07-16 10:59

熱帶性低氣壓今天將成颱 不排除成為第一個侵台颱風

2019-07-16 10:45

養豬頭數調查出爐 小場離牧畜牧場首度跌破7000場

2019-07-16 10:44

台南新化也爆登革熱 疾管署：不排除從左鎮擴散

2019-07-16 10:43

你吃的叭噗冰 秘訣在用「澱粉勾芡」這一味！

2019-07-16 10:33

台灣高鐵呼籲旅客 共同維護車廂寧靜提升乘車品質

2019-07-16 10:31

台灣高鐵歡慶TGo會員破百萬 獨享車票半價限時限量搶購

2019-07-16 10:27

酷熱防中暑 吳德榮：周四起注意大量降水

2019-07-16 07:21

丹娜絲颱風今恐生成 周四、周五最接近台灣全台有雨

2019-07-16 05:02

除了宜花東澎 全台空品「黃色」等級

2019-07-16 05:01

丹娜絲將成颱 最快今晚海警

2019-07-16 00:57

健康你我他／檸檬皮泡澡 肌膚清爽舒暢

2019-07-16 00:03

英研究：暴食紓壓 低收更易胖

2019-07-16 00:03

失智者的「不出錯餐廳」

2019-07-16 00:03

野炊不想「烙賽」 5重點要做到

2019-07-16 00:03

夏天流汗多 熱茶可止渴

2019-07-15 23:17

輕颱丹娜絲最快16日凌晨形成 可能當晚發海警

2019-07-15 22:37

威力彩連39槓 下期頭獎獎金上看10.7億元

2019-07-15 22:27

威力彩獎號出爐 頭獎上看10億

2019-07-15 21:02

張大春新詩集問世 朱立倫到場取暖

2019-07-15 20:07

張大春首部詩集問世 鉛字活版印刷展現工藝美感

2019-07-15 20:05

防殺警案重演 台鐵要增設監視器和新型驗票閘門

2019-07-15 19:21

罕病患者首納長照服務 泡泡龍病人享50次到宅換藥

2019-07-15 18:42

夏天吃辣薑茶可「以熱解熱」？ 醫師認為只適合這些人

2019-07-15 17:59
看更多

熱門文章

丹娜絲颱風暴風圈恐掃過台灣 最快明晚發海警

2019-07-15 17:29

丹娜絲恐成「穿心颱」？一張圖看各國預測路徑

2019-07-16 10:19

丹娜絲颱風今恐生成 周四、周五最接近台灣全台有雨

2019-07-16 05:02

找到秋行軍蟲天敵 「赤眼卵蜂」 能讓牠們孵不出來

2019-07-15 16:53

熱低壓將增強為輕颱丹娜絲 直接影響台灣機率不低

2019-07-16 07:37

威力彩獎號出爐 頭獎上看10億

2019-07-15 21:02

影／首發公車載好載滿 聰明玩太平山日衝兩景點省門票

2019-07-15 15:42

台北驚現400元沙拉吧吃到飽餐廳

2019-07-16 00:22

桃機二航廈入境大廳天花板突掉落 幸無人受傷

2019-07-15 22:38

輕颱丹娜絲最快16日凌晨形成 可能當晚發海警

2019-07-15 22:37

每日星座運勢／雙魚擱淺計劃可提出 好建議得認同

2019-07-16 00:00

熱帶性低氣壓今天將成颱 不排除成為第一個侵台颱風

2019-07-16 10:45

威力彩連38槓 今晚頭獎上看10億

2019-07-15 17:30

酷熱防中暑 吳德榮：周四起注意大量降水

2019-07-16 07:21

威力彩連39槓 下期頭獎獎金上看10.7億元

2019-07-15 22:27

北部小7限定款 「冰森永牛奶糖奶茶」帶來戀愛般好滋味

2019-07-15 13:37

人夫寫「這字條」八千私房錢秒變一萬 被老婆高招破解

2019-07-15 17:30

來台7年分店全倒光！北海道「梅光軒」拉麵 最後2間店全面熄燈

2019-07-16 11:03

人真的進來了？高雄草衙道大改裝引獨家櫃 全年來店人潮估破千萬

2019-07-15 17:37

熱低壓最快今天成颱 不排除提早發布海警

2019-07-16 09:35

夏天吃辣薑茶可「以熱解熱」？ 醫師認為只適合這些人

2019-07-15 17:59

酷航再推出促銷 單程機票1688元起

2019-07-15 12:11

連國寶都敢砸！北京動物園熊貓半小時被石頭K了2次

2019-07-15 22:13

超違和「海鮮刨冰」當爸爸生日禮 背後故事有洋蔥

2019-07-15 12:54

影／比人還大！ 英國攝影師捕捉到「怪物級水母」

2019-07-16 10:34

郭台銘帶動男性整容 注射玻尿酸栓塞慘不忍睹

2019-07-15 14:20

秋行軍蟲本土體檢報告出爐 只吃玉米、一次產兩百顆卵

2019-07-15 17:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top