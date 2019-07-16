桃園永平工商籃球隊獲立誠資訊贊助1年 成績達標另加碼

2019-07-16 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



立誠電腦資訊公司肯定桃園市永平工商籃球隊表現，決定7月開始贊助學校籃球隊每個月1萬元為期一年，籃球隊成績如果達到要求，另外加碼獎勵。

永平工商於106學年度成立甲級籃球隊，由前職籃國手林裕書教練擔任總教練助理教練蔡和霖，兩年來獲得不少獎項，包括106年台北市青年盃第4名、106年桃園市運動會市長盃第4名、107年苗栗縣頭份市長杯第2名、107年台市沙鹿盃第3名、107年新竹縣關西鎮長盃第2名、108年嘉義縣配天宮聖母暨議長盃第2名。

立誠電腦資訊贊助桃園市永平工商籃球隊，7月開始贊助永平工商籃球隊每個月1萬元為期一年，另外籃球隊成績若達到要求，另外加碼提供獎勵。

永平工商於106學年度成立甲級籃球隊，由前職籃國手林裕書教練擔任總教練助理教練蔡和霖，兩年來獲得不少獎項，包括106年台北市青年盃第4名、106年桃園市運動會市長盃第4名、107年苗栗縣頭份市長杯第2名、107年台市沙鹿盃第3名、107年新竹縣關西鎮長盃第2名、108年嘉義縣配天宮聖母暨議長盃第2名。

林裕書教練與立誠電腦資訊公司沈暄浤業務總經理是從小一起打球多年的摯友，看見永平工商極力發展籃球，培育優秀籃球人才，學校不但給學生課業學習最好的輔導，並提供籃球隊免學雜費、免住宿費、免費午晚餐，為學生開闢另外一條體育專長籃球技能之路。

為了支持學生參加籃球隊的熱忱，期盼能以球隊來找尋自己的未來及目標，立誠電腦資訊公司從7月開始贊助永平工商籃球隊每個月1萬元為期一年，另外籃球隊成績若達到要求，加碼提供獎勵。

永平工商表示，立誠電腦資訊成立於西元2005年，是台灣區唯一MikroTic獨家代理商，也是RouterOS的軟體代理 ，遊戲埠中區經銷商之一，擁有台灣中區、北區20多家網咖店客戶。業者自行研發Net Walker的頻寬管理器，屬於國家通訊傳播委員會核可的第二類電信事業者。

業者期望這些資源的挹注，可以提供學生良好的學習環境及日常營養補充，並促進企業與學校互動。