北市蝶豆花產品抽驗 不合格率6成

2019-07-16 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



蝶豆花飲料等食品夯，北市衛生局5月針對中藥行、茶葉行、飲料店等地點抽驗蝶豆花產品共10件，檢驗殘留農藥，今天結果出爐，共6件有農藥殘留而不合格，不合格率達60%；衛生局解釋，「農藥殘留容許量標準」規定主要為「正面表列」，蝶豆花沒在名單上等同不得檢出。

蝶豆花調製的花茶，藍紫色澤奪目，療癒又紓壓，但5月北市議員吳世正於議會質疑，台南認定蝶豆花有違反食安法等疑慮，如今產品在實體店面、網路等通路氾濫，北市卻無所作為；衛生局當時解釋，中央食藥署目前認定花部僅可做天然食用色素使用，但目前缺乏食用安全性評估前「不可以吃」，即不可作為食品基底，只能用於染色。

針對蝶豆花在染色的用量、到底能不能吃及農藥殘留等標準都不明確的情況，衛生局5月也發文請中央解釋；中央則於6月底前陸續回覆，仍告知北市蝶豆花現只能用於染色，但用量「無規範」，而蝶豆花直接食用則要由業者主動申請安全性評估，至於農藥殘量規定是採正面表列，「未列入的都不能檢出」。

衛生局參議王明理表示，食品業者如將蝶豆花製成茶包供消費者泡為飲料，或將蝶豆花用於糕點等加工食品調色，並未違反「食品安全衛生管理法」規定，根據中央解釋也無用量規範。

王明理說，依中央解釋，我國目前未核准農藥使用於蝶豆花，因此都不得檢出；這次稽查抽驗10件乾燥蝶豆花產品中，有6件農藥殘量超標，檢出殺蟲劑陶斯松、芬普尼、三落松、益達胺、普克利及氟大滅等農藥殘留。

王明理表示，6件不合格蝶豆花產品也因此涉及「食安法」殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量，依法可處責任業者6萬元到2億元罰鍰；若販售業者無法交代來源，則依法可罰3萬元到300萬元罰鍰。