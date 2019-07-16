胸痛多日嚇壞她 檢查發現是這原因造成

2019-07-16 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



一名40歲女性近日胸口痛了一周之久，不論吸氣、咳嗽甚至抬高手臂，都會感到明顯疼痛，她擔心懷疑得肺部疾病，就醫詳細檢查，經過醫師問診之後才發現，原來該名女性患者日前參加健身班，練舉重時超出自己肌力負荷範圍，造成胸壁肌肉拉傷。

除了心臟病造成胸口疼痛，還有其他問題也會。書田家醫科主任周明文指出，門診主訴胸痛的患者，除了常見的心肺疾病之外，包括帶狀疱疹、食道及腸胃問題，或是肌肉拉傷，也都會造成胸口疼痛，尤其是肌肉拉傷和心臟疾病所造成的胸痛，痛起來非常類似，包括深吸氣、咳嗽、舉手等，都會有痛感，嚴重甚至上下床都會痛。

不過，他說，胸壁肌肉拉傷與心臟病造成的疼痛最大不同，就是肌肉拉傷的胸痛，會有明顯的痛點，用手一壓下會有某一點感覺疼痛，只要是任何拉扯到受傷肌肉部位，都會有明顯痛感，但此痛點的症狀，心肺疾病患者不會有。

周明文說，常見肌肉拉傷是在四肢與下背部，胸壁肌肉拉傷較少見，不過，民眾若進行超出自身肌肉能力負荷的上半身運動、搬重物、按摩過當等，都有可能造成此部位拉傷，治療方法是給予藥物並請患者休息，復元前不要再持續進行運動或按摩。