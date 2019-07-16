豬不好養！豬農：疫病多、環保條件嚴格 小豬場退場多

2019-07-16 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



豬農認為國內的養豬環境日益艱難。圖／農民提供 分享 facebook

最新毛豬在養調查統計公布，小型養豬場退場趨勢明顯。養豬業者表示，現在養豬環境日益困難，除了養豬戶除了要面對各式疫病頻繁外，環保意識抬頭，也壓縮業者生存空間，無法符合法規的畜牧業者，當然只有退場一途。

「現在豬不好養」，嘉義縣養豬協會理事長張豐欣表示，就算豬價不錯，也不是想多養就能多養。況且現在環保意識抬頭，養豬業者到哪都會被附近居民抗議，畜牧廢水和畜禽豬糞尿問題，是養豬業者非常大的困擾。

他說，政府規定飼養200頭以下的養豬場必須要做環保設施，但小型的畜牧場大多都是高齡者，或飼養地點較偏遠，要申請排放許可有困難，因此很多乾脆收起來不養了，這也是這次毛豬統計不少小型養豬場收掉的原因。

張豐欣說，很多人幾十年前就開始養豬，當時周邊除了養豬場幾乎什麼都沒有，但隨著都市化發展，養豬場周邊開始有住家、形成聚落，抗議變多了，業者也很無奈。有同業原本飼養3000頭肉豬，環保設備也投資上千萬元，但因頻頻被居民抗爭，乾脆不養肉豬改養幾百頭母豬，讓廢棄物排放量減少一點。

他表示，現在因為規範嚴格，要申請新設立牧場不容易，即使政府推廣養豬專區，也會面臨同樣困境。