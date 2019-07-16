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限時一小時 高鐵推快閃半價優惠

2019-07-16 10:55聯合報 記者曹悅華╱即時報導

台灣高鐵慶祝TGo會員突破百萬，7月22日夜間將推出快閃半價優惠。本報資料照片
台灣高鐵慶祝TGo會員突破百萬，7月22日夜間將推出快閃半價優惠。本報資料照片
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歡慶台灣高鐵TGo會員人數突破百萬，台灣高鐵公司說將推限時優惠，7月22日晚間10時30分至11時30分登入會員帳戶，即有機會購得半價車票。

高鐵公司說，這次針對會員推出「百萬感動 百萬美好」活動，凡TGo會員於7月22日晚間10時30分至11時30分登入會員帳戶，即有機會購得「兩人同行 同享半價」專案車票，限購兩張標準車廂對號座且相同日期、區間與車次之車票，限量2500組，每位會員限購乙組，活動時間僅一小時，時間內售完為止。

高鐵公司表示，欲參加活動的民眾，必須加入TGo會員並開通帳戶，才能獲得活動資格。符合資格的TGo會員則須登入帳戶，於活動時間內至「兌換專區」的「車票換購」頁面，選擇「百萬感動百萬美好 兩人同行車票半價」之優惠選項後，填妥起訖站、日期、車次，並立即完成線上付款。可購買之車票搭乘期間為7月23日至8月18日。

高鐵公司說，台灣高鐵TGo會員服務於前年10月26日推出以來，至今年6月8日，會員人數突破百萬大關。會員購票乘車，凡進出站記錄完整且無退票記錄之車票均可累積點數，每消費20元即可累積一點，各票種均可累積；每會員帳號一日累積點數上限1500點，當年度累積之點數須於次年度12月31日（含）前使用完畢，逾期點數將歸零。除紅利點數外，還可享受會員生日禮、高鐵列車販售商品九五折優惠、嚴選店家優惠等會員專屬好康。

高鐵公司表示，TGo會員累積的點數除可兌換車票或折抵票款，還可在「高鐵假期」網站折抵行程款項，所有「高鐵假期」行程均可折抵，「搭高鐵．遊台灣」最高再省300元。此外，會員於9月30日前，更可享每月一張指定車次八八折優惠（疏運期間不適用），每週適用車次超過300班。未來，高鐵公司也將針對TGo會員持續推出多樣化優惠活動，回饋會員對高鐵公司的支持。

高鐵公司說，加入會員手續簡便，只要年滿18歲的民眾，憑身分證字號及有效的電子郵件信箱，透過「高鐵會員TGo」網站或「台灣高鐵」App，填寫註冊資料並點擊認證信中之連結完成帳戶開通後，就能免費成為會員。

高鐵公司說，於車站窗口購票時，歡迎多加利用「台灣高鐵」App出示會員QR Code卡號頁面，以加速登錄會員帳號完成購票，快速又便利。此外，使用高鐵行動購票App「T Express」的旅客，只要事先設定完成，訂票時系統即可直接帶入預設的TGo帳號，即能免去每次訂位需重新輸入TGo帳號的步驟。

活動網址

高鐵列車
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