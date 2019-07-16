熱帶性低氣壓今天將成颱 不排除成為第一個侵台颱風

2019-07-16 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中央氣象局預計熱帶性低氣壓今天將成為丹娜絲颱風，且不排除成為第一個侵台颱風。圖／取自氣象局網站 分享 facebook

中央氣象局預計熱帶性低氣壓今天將增強為丹娜絲颱風，且不排除成為第一個侵台颱風。

氣象局表示，受太平洋高壓減弱影響，熱低壓更偏西、偏北方，也就是更靠近台灣。目前預測熱低壓今天晚上8時成為颱風的機率最高，最快今晚11時發布海上颱風警報，明天上午發布陸上颱風警報，另外因目前熱低壓結構良好，也不排除今天下午就提早成為颱風。

原位於台灣東南東方950公里的熱帶性低氣壓，以每小時27至30公里的速度北上，持續靠近台灣，氣象局預報員陳伊秀表示，根據上午8時氣象局最新的觀測資訊顯示，熱帶性低氣壓位置在台灣東南方820公里左右，且持續向西、向北走，也就是往台灣的方向靠近。

陳伊秀表示，根據目前的觀測，熱帶性低氣壓今晚8時升格為輕度颱風的機率最高，若依照目前的觀測，最快今天深夜11時發布海上颱風警報，明天上午發布陸上颱風警報。

陳伊秀說，目前觀測顯示，因熱低壓結構良好，也不排除今天下午就升格為輕度颱風。至於影響台灣的程度，陳伊秀表示，因太平洋高壓比較弱，路徑因此會更往西、往北走，也不排除更靠近台灣，甚至直接影響台灣，也有機會成為今年第一個侵台的颱風。

陳伊秀說，預計明天開始，花東地區、中南部、宜蘭等地都會開始有短暫雨，周四、周五是颱風影響最大的時間，包括中南部、宜蘭、花東地區都要留意大雨甚至豪雨等級的雨勢。明天中部以北受到東南風沉降作用影響，要留意焚風，注意高溫。

陳伊秀說，預計周六颱風會漸漸遠離，影響也會減弱，不過，本周末受到菲律賓海面另一個大低壓帶環境影響，周末南部仍要留意局部大雨、其他地區也要注意局部降雨、午後雷陣雨。