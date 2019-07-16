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養豬頭數調查出爐 小場離牧畜牧場首度跌破7000場

2019-07-16 10:44聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

農委會最新的5月毛豬在養調查統計顯示，毛豬飼養總頭數為546.8萬頭，為近三年最多；但毛豬總飼養場數為6999場，首度跌破7000場；比去年11月前一次調查減少242場， 減少最多的是飼養199頭以下的小場共減少148場，主要是廚餘養豬離牧政策，小場退場機制顯現。

調查顯示，養豬場平均飼養規模為795頭，比前年同期的735頭、平均每場增加60頭，國內養豬產業逐漸朝向大型少場、多養型態發展；現階段國際豬價上揚，國內價格也不錯，但國內多數畜牧業者下半年飼養態度仍保守，傾向維持現狀。

今年中元節是8月15日，中元節是一年中毛豬需求最多的時節，民間傳統祭祀需求溫體豬肉大增，無法用進口豬肉替代。農委會表示，月底的毛豬調配會議，才知道需要增加供應多少數量；若需求更多，將協調台糖增加供應，不會讓消費者在節慶前買不到豬肉。

農委會調查報告也推估，中秋節後豬源相對不足，但農委會認為當時是消費淡季，可以用進口豬肉補足。

農委會畜牧處家畜生產科科長江文全表示，去年中元節前五天，平均每天約供應毛豬2萬5000頭，預估今年應該差不多；實際的需求，要到月底的毛豬調配會議，才知道需要增加供應多少。

至於之後的中秋節，江文全表示，中秋烤肉很大一部分是使用加工肉、進口肉，市場有需求，會提前增加供應。中秋以後豬價就會趨緩，要到明年農曆過年前一個月，才會增加需求。

江文全說，許多副業型、中小型的養豬戶，以及廚餘養豬戶退出，是導致養豬戶數減少的原因，加上各縣市環保執行強度提高，若沒有做好環保廢棄物清理，畜牧場相對壓力大，很多小型養豬場因為沒有環保設備退場。

他表示，畜牧業還是要負擔汙染防治成本，農委會現在正與農民團體及彰化、雲林、台南、高雄、屏東等養豬大縣地方政府，共同推動廢棄物共同處理機制，讓畜牧業的廢棄物資源回收再利用，減緩環保壓力。

農委會中秋節廢棄物
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