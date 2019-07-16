罷工的空服員貪婪嗎？3大原因洞悉貪婪本質

失落戀花園14日舉行了「罪生夢死心理祭」，邀請臨床心理師方格正、哲學作家朱家安，在心理學與哲學的激盪思辯之間，深究貪婪的本質。記者╱薛佩玉攝影 分享 facebook

貪婪，其實是一種常人會有的情緒，心理諮商網站「失落戀花園」14日舉行了「罪生夢死心理祭」，邀請臨床心理師方格正、哲學作家朱家安，在心理學與哲學的激盪思辯之間，深究貪婪的本質。

論貪婪 先看看你的指頭指向誰？

朱家安認為，貪婪為何值得討論，它其實是我們用在別人身上的一個標籤。以長榮空服員罷工事件為例，有社會輿論批評抗爭的空服員貪婪，在現場的閉眼投票結果，認為長榮空服員不貪婪的占了八成，但從網路社群的討論結果卻有不少人認為她們因為貪婪而罷工。方格正從大眾心理的貼標籤行為去找原因，發現認為空服罷工是基於貪婪的，多半是受薪階級，而貪婪的不公心理源自於比較，許多對貪婪的討論，其實追根究底不是貪婪，而是不理智；他指出三點洞悉貪婪的本質。

一、貪婪本身是一種批判，是試著幫別人貼上的標籤，害人(航班大亂)也害已(年終/全勤打折)。

二、資源有限下，別人拿的比較多，自已就少拿了，必須制裁他人。

三、公平性。想像他人已經拿得比較多了，付出少卻獲得多，違反了公平性。

朱家安要大家反思，何時會心甘情願說自己貪婪？他發現，在自己都不能原諒自己、「不想要自己的想要」的時候，就像吃到飽之後太飽不舒服，會突然後悔當初就不該吃那麼多。在大腦裡發生的天人交戰，這種「想要與不想要」，在哲學上稱作「二階欲望」，必須要做更多的自我覺察，才不會後悔。

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批判&比較 請問你在哪一個框框裡？

但吊詭的是，社會大眾並不會因為抗爭成功而造成損失。在抗爭的空姐眼裡，因為比較群體不一樣，可能覺得獲得高額利潤的資方貪婪，而資方則將罷工的員工與一般勞方團體相比，並不認為公司獲取的高利潤與她們有關。方格正更進一步舉例，有誰會跟皇帝比較他有楊貴妃？所以貪婪的重點在於「跟誰比較」，朱家安則認為，在為他人貼上貪婪的標籤時不見得是合理的。

現場有聽眾問到，究竟如何才能讓自己滿足？方格正認為，每個人心裡某個層面都希望能有雙翅膀，但有時候必須接受自已是平凡人。但朱家安則提醒，人類因為有欲望才能讓世界有進展，也才有動力追求成功和幸福。