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台南新化出現本土登革熱病例 西港境外登革熱也添1例

2019-07-16 10:15聯合報 記者鄭維真╱即時報導

台南市昨天及今天各新增1例登革熱境外移入病例及本土病例，本土病例病毒分型為第二型，境外移入病例病毒分型為第四型，目前台南市確診登革熱本土病例數10例，境外移入病例數23例。

台南市登革熱防治中心指出，第10例本土病例為54歲男性，居住地在新化區知義里，本身患有心臟病及憂鬱症等病史，該病例在7月14日出現發燒、頭暈症狀並未就醫，7月15日到檢驗所抽血檢驗腎臟功能，經檢驗所人員建議加驗登革熱快篩，快篩結果陽性因而轉介至診所進行通報，目前個案住院治療中。

另外，第23例境外移入病例為34歲男性，居住地於西港區竹林里，於6月22日到7月14日去印尼探親，7月12日起陸續出現發燒、頭痛、骨頭痛、無力及腹瀉等症狀。該病例在7月14日從高雄小港機場入境時因發燒篩檢登革熱NS1為陰性，7月15日經疾管署檢驗結果確診為陽性，衛生所人員立即聯繫個案至醫院住院治療。

防治中心表示，此2病例今天會先針對居住地及活動地進行孳生源清除等防治措施，明天將進行戶內戶外化學防治。另外，提醒民眾旗幟底座也可能是容易疏忽的孳生源，回收的鋁罐雖然倒扣，但只要有一些雨水就能讓蚊子孵化孑孓，民眾要經常「巡、倒、清、刷」。就是孳清、孳清再孳清，徹底揪出隱性孳生源

台南市登革熱防治中心提醒民眾，旗幟底座可能是容易疏忽的孳生源，回收的鋁罐雖然倒扣...
台南市登革熱防治中心提醒民眾，旗幟底座可能是容易疏忽的孳生源，回收的鋁罐雖然倒扣，但只要有一些雨水就能讓蚊子孵化孑孓。圖／台南市衛生局提供
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登革熱發燒小港機場
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