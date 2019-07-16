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台男口腔癌發生率世界第一 醫師：嚼檳榔風險高11倍

2019-07-16 09:01聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

柳營奇美醫院牙醫部長蔣維凡表示，台灣統合13篇研究結果發現嚼食檳榔者得到口腔癌的...
柳營奇美醫院牙醫部長蔣維凡表示，台灣統合13篇研究結果發現嚼食檳榔者得到口腔癌的機率高達11倍。圖／柳營奇美醫院提供
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台南巿柳營奇美醫院表示，根據國民健康署公布最新的資料顯示，男性口腔癌發生率為每10萬人中就有31.5人，高居世界第一，呈現了口腔癌防治在台灣的重要性。在台灣，口腔癌與檳榔嚼食習慣息息相關，根據國際癌症研究總署研究指出，全世界估計約有6億檳榔嚼食的人口，其中檳榔子不含任何添加物已是屬於一級致癌物，所以坊間傳聞不添加石灰、荖藤或荖花的檳榔嚼塊就不會致癌是錯誤觀念。

柳營奇美醫院牙醫部長蔣維凡表示，根據Gupta等學者進行的統合研究發現，嚼食檳榔者得到口腔癌的機率是一般未嚼食者的2.82倍，但在台灣統合13篇研究結果發現嚼食檳榔者得到口腔癌的機率竟然高達11倍，故推測與檳榔嚼塊成分及嚼食量相關。國民健康署自93年開始推動口腔癌篩檢活動，截至民國98年的第一期成果顯示共有423萬人次接受篩檢，篩出1萬4千餘例口腔癌前病變與8033名口腔癌病人。

相對於非篩檢診斷出之口腔癌中僅有39%為早期發現，但是篩檢介入可以讓45.9%口腔癌在早期就檢出，明顯呈現早期發現之效益。

柳營奇美自民國100年至102年間接受口腔篩檢民眾的研究也發現，口腔呈現癌前病變的555例陽性個案，倘若為嚼食檳榔累積量較大者，縱然接受治療，日後也較容易復發甚至進展為口腔癌，其危險度是不嚼食檳榔者的5.9倍。因此檳榔族除了及早戒除檳榔之外，也應定期接受口腔追蹤，以減低口腔癌對生命與生活品質的危害。

蔣維凡指出，嚼食檳榔相關的癌前病變以「口腔黏膜下纖維化症」為代表，常好發於頰黏膜與口底，其次為軟腭，多半是因為這些部位為主要檳榔嚼食或接觸之處。故這類病人的口腔黏膜容易出現潰瘍、變白、漸失彈性，最後造成張口及吞嚥困難，甚至產生灼熱與敏感。

蔣維凡說，就如肝硬化對於肝癌一般，這種口腔黏膜下纖維化環境極易轉變成口腔癌。依據2019年發表於國際期刊的研究指出，若是口腔黏膜下纖維化症合併口腔白斑症，口腔癌發生之機率也大幅提升5倍以上。

蔣維凡部長表示，南台灣地區檳榔嚼食盛行率（包含曾經嚼食者）約11.4%，高於北台灣與中台灣的9.5%與8%。檳榔嚼食除了會對口腔造成危害之外，對於腦部、心肺系統、腸胃道、內分泌與生殖系統也都有不良影響，因此檳榔防制策略對於全身性健康的維護實屬重要。

柳營奇美醫院在口腔顎面外科另開立檳榔病變特別門診，協助民眾及早戒斷、早期發現、早期治療、定期追蹤而努力。醫師提醒，口腔癌的發生與口腔黏膜長期受到刺激，而產生細胞變性有密切的關係，刺激來源如吸菸、檳榔、喝酒、梅毒、過度陽光曝曬、長期營養缺陷、口腔衛生不良、長期食用過熱、太辣等刺激性的食物及尖銳的蛀牙、破損的假牙等，這些都是造成口腔癌的可能成因。

口腔癌癌症
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