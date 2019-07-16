連吃都不能控制嗎？暴食：是一種對人生的無能為力

職涯諮詢師ADCD總監盧美妏(左)與身心科醫師張立人(中)為您解開為何會暴食的秘密。記者╱章寧攝影 分享 facebook

已故前裕隆集團董事長嚴凱泰曾經有句名言，如果人生「你連吃都不能控制，那你還能控制什麼呢？」心理諮商網站「失落戀花園」14日舉辦「罪生夢死：心理祭」，邀請14位心理學家、醫師、律師、作家及諮商師，暢談人類的七種情緒。包括暴食、貪婪、驕傲、情欲、懶惰、嫉妒、憤怒。其中，職涯諮詢師ADCD總監盧美妏與身心科醫師張立人解開為何會暴食的秘密。

暴食：是一種對人生的無能為力

談到飲食，心理諮商師盧美妏用自身經驗漫談自己也會「情不自禁」地想要吃東西，但當累到想吃，進食填的是心而不是肚子的「情緒性進食」，其實是為了壓力和欲望而吃，反倒不是一種健康的狀態。她更直指：「我們對食物的無能為力，事實上則是對我們的生活和人生無能為力。」她認為這種對生活上的失控感便是導致暴食的主因。

心理醫師張立人一上台即拿著一件寬鬆的男性黑色西裝褲，笑言這曾經是自已的褲子，他在兩年內減了15公斤，讓一旁的盧美妏笑言感到壓力。記者╱章寧攝影 分享 facebook

心理醫師張立人一上台即拿著一件寬鬆的男性黑色西裝褲，笑言這曾經是自已的褲子，他在兩年內減了15公斤，讓一旁的盧美妏笑言感到壓力。她認為多數人對於減肥，通常都是喊的比做的多，醫師張立人則認為，當人缺乏充足的睡眠時，便即有可能進入情緒性進食的狀態，這時候最需要做的是休息，而不是大吃特吃。他也談到，如果大腦裡將飲食和「小確幸」或「創造快感」自動連結，後果可能就會落入暴食的陷阱。

你清楚今天吃了什麼嗎？張立人會中分享自己的減肥經驗。表示單靠意志力減肥其實很困難，「忍著不吃，其實不適用於減重」，但若從開始觀察自己每天吃了什麼的「覺察力」開始，讓自己開始「慢慢專心吃飯」，便能從過程得到飲食上的享受，而不單只是為吃而吃。此外「睡得剛好自然瘦」，每日若能睡到7至9小時，加上配合「地中海飲食」，適時補充繕食纖維，抑制腸道細菌增加，都能讓人避免暴飲暴食。

再怎麼瘦 都依然有著奇怪的高標準

談到暴食的另一面，便是處理後果的「收拾殘局」。但盧美妏看過的案例中，不少是極瘦的人還想更瘦的瘋狂狀態。她曾遇過一名妝容打扮精緻的女子，外形瘦到拿隻筆就能從大腿中間縫隙掉下去，但卻求診表示自己仍然覺得不夠瘦。盧坦言這種過度減肥的完美主義，因為一直拿著不合理的高標準不斷檢視自己，讓自己墜入另一種飲食上的陷阱。她認為，必須先搞清「完美不是被愛的原因，而是結果」，如果做不到停止比較，可從先降低比較開始，才能停止這種瘋狂的減肥人生。面對食物，盧美妏認為，應該讓吃東西回歸到是一種單純愉悅的事，而不是為了想吃而吃。

心理醫師張立人一上台即拿著一件寬鬆的男性黑色西裝褲，笑言這曾經是自已的褲子，他在兩年內減了15公斤，讓一旁的盧美妏笑言感到壓力。記者╱薛佩玉攝影 分享 facebook