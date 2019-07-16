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「丹娜絲」颱風將生成 直接影響台灣機率不低

熱低壓將增強為輕颱丹娜絲 直接影響台灣機率不低

2019-07-16 07:37聯合報 記者董俞佳╱即時報導

菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓或颱風，將以西北西轉西北的方向朝巴士海峽接近。圖／取...
菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓或颱風，將以西北西轉西北的方向朝巴士海峽接近。圖／取自氣象局網站
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今天晴朗炎熱，天氣風險公司氣象主播賴忠瑋表示，受到太平洋高壓邊緣的影響，天空雲量較少，另一方面是附近也還沒有受到明顯天氣系統的影響，鋒面在北邊，熱帶性低氣壓則在菲律賓東方海面，因此天氣晴朗、日照充足，再加上有沉降氣流的關係，溫度的上升速度會很快，氣象局今天也持續發佈高溫資訊，甚至預警今天全台灣除了宜蘭之外，各地都有可能達36度以上，其中以大台北地區、高雄及台東出現高溫的機率較顯著。今天多補充水份，預防中暑。

賴忠瑋表示，目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，昨天各國數值預報模式更新修正後的結果指出，直接影響台灣的機率並不低，並且可能在今晚開始就會受到它外圍環流的影響，周三下半天到周五則可能直接受到低壓環流的影響，使天氣出現較明顯變化。

賴忠瑋表示，目前資料顯示熱帶性低氣壓的結構有逐漸轉好，在今明兩天就有可能增強成為輕度颱風，不過由於它距離陸地較近，應該不至於有足夠的時間發展成中度颱風以上的等級。今天下半天起其環流雲系就會逐漸碰觸到菲律賓的呂宋島，結構也會開始受到地形影響，一方面抑制其增強機制，另一方面也可能使得結構改變而略微轉向往北偏，並逐漸受到太平洋高壓牽引，而往西北方向前進，轉朝台灣的方向而來。

若數值模式的預測不變，賴忠瑋表示，預計熱帶性低氣壓最接近台灣的時間會在周三下半天到周五，今晚到明天台灣東半部會先受到其外圍環流的影響，東半部逐漸出現陣雨。周四及周五則會是低壓環流影響台灣最顯著的時候，全台灣都會有陣雨，風速也會增強。周六及周日則可能還是會有殘存的雲系及水氣，下周一起天氣才會再好轉。

至於會為台灣帶來多大的風雨，變動程度還很大，賴忠瑋表示，一方面是這個熱帶性低氣壓的強度不算很強，結構不是很明顯，另一方面是周圍環境的變動因素太大，還有可能影響其移動路徑，因此到底會有多強的風雨還很難說，也會是未來幾天每天都要觀察的重點。

賴忠瑋表示，提醒今天起就要開始留意沿海的長浪，未來幾天若有戶外活動的規畫，也要提早想好因應措施。

氣象局說，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓或颱風，將以西北西轉西北的方向朝巴士海峽接近，周三進入巴士海峽後路徑仍有相當程度的調整空間，不過就目前資料顯示有機會以較為接近台灣的方式北上，甚至不排除直接影響台灣地區。

菲律賓颱風
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