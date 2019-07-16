酷熱防中暑 吳德榮：周四起注意大量降水

2019-07-16 07:21 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓或颱風，將以西北西轉西北的方向朝巴士海峽接近。圖／取自氣象局網站 分享 facebook

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天天氣穩定，各地晴朗炎熱，皆應注意防曬、防中暑。山區午後仍有局部短暫陣雨的機率，影響範圍很小。北部氣溫約在25至37度、中部26至36度、南部24至37度、東部24至36度。

吳德榮表示，明天外圍環流接近，東半部、恆春半島先轉有雨，北部、南部亦轉為有局部陣雨；周四、周五各地皆有陣雨或雷雨，颱風及其外圍環流有帶來大量降水的潛勢，屆時應注意氣象局的警報及特報。周六至下周一颱風及其外圍環流遠離，天氣仍不穩定，尤其午後對流增強、機率提高，其他時間亦有局部短暫陣雨的機率。

他說，颱風或T.D.大致先偏西前進，在巴士海峽一帶轉向北北西；由於缺乏足夠的觀測資料，系集模擬的路徑，相當分歧，但大都離台灣不遠；颱風及其外圍環流在通過台灣附近時，中心雖不致發展得很強，但其外圍環流是很不穩定的大氣，與地形(先東半部、後西南部)的抬升作用，所產生的大量降水，需要特別注意。

氣象局說，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓或颱風，將以西北西轉西北的方向朝巴士海峽接近，周三進入巴士海峽後路徑仍有相當程度的調整空間，不過就目前資料顯示有機會以較為接近台灣的方式北上，甚至不排除直接影響台灣地區。