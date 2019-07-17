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丹娜絲颱風有機會放假嗎？豪雨假門檻一次看

嫉妒最傷你的心！蔡璧名以莊子幽默詮釋 鄧惠文籲修道脫離

2019-07-17 15:25聯合新聞網 章寧╱即時報導

精神科醫師鄧惠文（左）和台大中文系專任副教授蔡璧名（中）與大家一起面對讓人抓狂的...
精神科醫師鄧惠文（左）和台大中文系專任副教授蔡璧名（中）與大家一起面對讓人抓狂的嫉妒心理。圖右為主持人海苔熊。 記者章寧╱攝影
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由心理諮商網站「失落戀花園」主辦的2019年第二屆心理祭，以「罪生夢死」為主題，從七個常見人性議題切入，透過七場跨界對談，帶領聽眾一起探討人性黑暗面。第六場主題嫉妒，邀請擅長人際心理探索的鄧惠文精神科醫師以及擅長道家醫家學說的蔡璧名老師，講述嫉妒議題。

「我覺得嫉妒的意義，就是要讓你知道它有多痛，所有嫉妒的事件最傷的就是你的心。」蔡璧名老師以「咸其自取」四個字，告訴大家每個人都是自由的，都有選擇的權利。當一陣風吹過，人的心可以選擇一直停留在風吹的哀嚎狂亂裡，也可以選擇讓心處於安靜狀態，因為每個人的注意力是自由的。

許多人在愛情裡面臨嫉妒課題，蔡璧名引用莊子的話「道之所以虧，愛之所以成」，指出當一個人在愛裡失去理性，失去宇宙掌握最高道理的那個平靜的時候，就會發現自己「偏愛」誰的那一天。而這「偏愛」有可能是「隨其成心」，帶著一種成見。導致一個人的眼球、視野變得很小，忘了這世界還有幾十億人口在等著我們大家去認識。

因此，蔡璧名建議戀人思考一個問題「到底對方為什麼要跟你在一起？」很多時候都是因為能從對方身上得到一切美好的東西，例如：容貌、才華、社經地位。她鼓勵聽眾在面對嫉妒課題時，要深思究竟如何在濃如酒的愛裡面，保有一個淡如水的心，並且儘可能讓心自由。

精神科醫師鄧惠文談到，我們會嫉妒一個對象，首先就是否認對方的能力，再來是貶低自我價值，以及會去主動性，意即否定他人成功背後的努力。畢竟同樣一件事情，別人能做到自己卻不能，不免會有相當大的壓力，甚至感到羞愧，否定自己存在的價值。久而久之還會產生兩個極端的防衛機轉，分別是理想化和魔性化。

鄧惠文分析，嫉妒者跟被嫉妒者，存在著非常微妙的共存關係。在比較與競爭當中，其實存在著一種極高度極深度的認同。因此她提供修通嫉妒的方法，首先必須先把自己投射出去的那些失落的部分重新再拿回來，捫心自問某樣東西自己之所以沒有，是因為真的不想要，還是從來沒有去努力要過？是不是害怕在索取的過程中，還要面對自己的不足？她認為，當一個人能夠承認自己的平凡與不足的時候，自己所欣羨的東西將會激勵自己產生更多的力量去發揮內在的潛力。反之若是選擇逃避，甚至去破壞那個引起自己嫉妒的人或物，則一個人不會進步。

對此，鄧惠文作了一個嚴肅的結論，她認為最好的結局是每個人都可以發展自我，並且脫離那種要跟另外一個人不斷地拉鋸、糾纏來逃避的過程。

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