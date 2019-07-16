丹娜絲颱風今恐生成 周四周五最接近台灣

2019-07-16 05:02 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



菲律賓東方海面熱帶性低氣壓預計今天增強為「丹娜絲」颱風，中央氣象局表示，最快今晚或明天就會發布海上颱風警報，暴風圈更恐掃過台灣東部及南部。明天將明顯變天，東半部及南部開始出現明顯陣雨，周四及周五颱風最接近台灣，全台有雨。

根據氣象局觀測，該熱帶性低氣壓位於鵝鑾鼻東南東方一千多公里海面上，移動時速22公里，預估今天就會成颱，明天前以偏西方向接近呂宋島北部或巴士海峽。周四隨著太平洋高壓勢力減弱逐漸北轉，但導引氣流複雜，路徑變數大須持續觀察，若北轉幅度愈大將愈靠近台灣，是決定颱風登陸與否的關鍵。

氣象局預報員林定宜表示，若颱風方向及速度沒太大改變，今晚至明天這段時間有機會發布海上颱風警報。明天花蓮及台東有雷陣雨，甚至局部大雨，宜蘭及南部則是短暫陣雨，其他地區為多雲天氣。周四及周五颱風最接近台灣，幾乎全台各地都會下雨，東半部及南部雨勢最大。