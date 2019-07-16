丹娜絲颱風今恐生成 周四周五最接近台灣
菲律賓東方海面熱帶性低氣壓預計今天增強為「丹娜絲」颱風，中央氣象局表示，最快今晚或明天就會發布海上颱風警報，暴風圈更恐掃過台灣東部及南部。明天將明顯變天，東半部及南部開始出現明顯陣雨，周四及周五颱風最接近台灣，全台有雨。
根據氣象局觀測，該熱帶性低氣壓位於鵝鑾鼻東南東方一千多公里海面上，移動時速22公里，預估今天就會成颱，明天前以偏西方向接近呂宋島北部或巴士海峽。周四隨著太平洋高壓勢力減弱逐漸北轉，但導引氣流複雜，路徑變數大須持續觀察，若北轉幅度愈大將愈靠近台灣，是決定颱風登陸與否的關鍵。
氣象局預報員林定宜表示，若颱風方向及速度沒太大改變，今晚至明天這段時間有機會發布海上颱風警報。明天花蓮及台東有雷陣雨，甚至局部大雨，宜蘭及南部則是短暫陣雨，其他地區為多雲天氣。周四及周五颱風最接近台灣，幾乎全台各地都會下雨，東半部及南部雨勢最大。
林定宜說，今天各地天氣為多雲到晴，上半天降雨機率低，但中南部午後山區有午後雷陣雨，雨勢也會順著東風擴及到平地。今天受日照及沉降作用影響，本島19個縣市僅基隆市及宜蘭縣未發布高溫燈號，十分罕見，多地將出現36度以上高溫，紫外線指數容易達到過量或危險級，提醒民眾多補充水分，做好防曬措施。
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