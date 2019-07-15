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桃機二航廈入境大廳天花板突掉落 幸無人受傷

2019-07-15 22:38聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

桃園機場第二航廈入境大廳南側天花板，15日晚間9時38分突然掉落，所幸下方沒有旅客停留，沒有造成人員受傷。

初步了解，事發原因疑似上方樓板水泥塊掉落，砸壞天花板支撐結構，造成天花板掉落。桃園機場公司已經擴大封鎖附近區域，並派員檢查樓板，確保安全，同時增派清潔人員清理掉落的碎片。

桃園機場第二航廈入境大廳南側天花板，15日晚間9時30分左右突然掉落，所幸沒有砸...
桃園機場第二航廈入境大廳南側天花板，15日晚間9時30分左右突然掉落，所幸沒有砸到旅客。（讀者提供）
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桃園機場第二航廈入境大廳南側天花板，15日晚間9時30分左右突然掉落，所幸沒有砸...
桃園機場第二航廈入境大廳南側天花板，15日晚間9時30分左右突然掉落，所幸沒有砸到旅客。（讀者提供）
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桃園機場第二航廈入境大廳南側天花板，15日晚間9時30分左右突然掉落，所幸沒有砸...
桃園機場第二航廈入境大廳南側天花板，15日晚間9時30分左右突然掉落，所幸沒有砸到旅客。圖為疑似從上方樓層地板掉落，砸壞天花板支撐的水泥塊。（讀者提供）
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桃園機場旅客
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