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張大春新詩集問世 朱立倫到場取暖

2019-07-15 20:07台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

圖說：朱立倫(右)出席張大春(左)新詩集出版活動。(Photo by 吳婉瑜/台...
圖說：朱立倫(右)出席張大春(左)新詩集出版活動。(Photo by 吳婉瑜/台灣醒報)
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作家與鉛字成為好伴侶！作家張大春15日出席新書活動時表示，這是他是有史以來最薄的詩集，這次與「日星鑄字行」合作出版，他感性地說：「寫詩這一行裡終於找到了伴侶」。前新北市長朱立倫也出席活動，他笑說：「感謝大家對我的歡迎，讓我在寒（韓）流中獲得一絲溫暖。

張大春致詞提到，新書挑選他8千首詩作中的32首詩，是有史以來最薄的詩集。他表示，鉛字活版印刷在台灣碩果僅存，其地位和對台灣文化的貢獻是更奇蹟，這次能與鑄字廠合作，他說：「終於在寫詩這一行裡，找到可以成為伴侶的對象。」

「它像詩人一樣寂寞，」張大春以詩人比喻說，鑄字工作是台灣文化關鍵的一環， 但卻無人知曉，他希望藉由以他32首詩作為橋樑，展現活版印刷的工藝、匠藝、與志氣。張大春透露，前幾天才得知活動當天巧遇國民黨初選公布，原本擔心新聞會被擠壓，但他強調，政治輕若鴻毛，文化重如泰山。

「讓我們掌聲歡迎朱讀者！」朱立倫坐在台下，被點到時一臉驚訝地接過主持人的麥克風，他說：「謝謝大家讓我在『寒流』中獲得一點溫暖。」朱立倫自嘲說，身為張大春的書法學生，這半年來卻沒有努力，都在忙初選，從現在開始要好好寫書法。張大春回說：現在很多職業在等朱！兩人互動令全場笑聲不斷。

鑄字行老闆張介冠表示，他承接父親事業以來已歷經50年，過去印刷品是將鉛字排成活字版，再上油墨進行印製而成，近年活版印刷已被電腦印刷取代，然而這項技術的特殊性卻很難代替，且呈現出來的溫度，唯有知者才知道它的美。他強調，這項多年的文化資產應被愛護、保存，流傳下去成為後代的驕傲。

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