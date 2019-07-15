防殺警案重演 台鐵要增設監視器和新型驗票閘門

2019-07-15 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



防殺警案重演，台鐵局今日會同鐵路警察局召開研商會議，就遇站、車發生突發性暴力事件時，如何加強各項防範措施，擬訂具體做法，預計110年在現有通勤電聯車車廂內增設監視器，111年完成新型驗票閘門增設。

在台灣鐵路企業工會要求下，台鐵今天下午2時將召開防範突發性暴力事件及相關人員安全防護措施研討會議，由台鐵局副局長杜微主持，就遇突發性暴力事件時，站、車、路警通報及因應SOP；加強進、出站無票旅客管制作為；執勤人員自我安全防護訓練計畫（含裝備）；員警支援安全勤務時相關配合措施；納入風險管理方式；辦理列車安全防護演練事宜等六項議題討論。

台鐵局說，會重新檢視遇突發性暴力事件時，站、車、路警之通報及因應標準作業程序(SOP)，並請各單位加強訓練，務必澈底落實、強化通報及應變能力。

台鐵局說，將加強值勤人員自我安全防護訓練，檢討第一線人員保安配備，除於列車長室配置防身棍外，另研議視需要增加防身噴霧器材，將再徵詢乘務人員意見後採購；並透過常年訓練增加列車長、站員及服務員等自我防衛訓練課程，提高執勤時自衛及處理能力。

台鐵局表示，現有車輛與車廂內皆已裝置緊急對講機，未來新購城際列車600輛及通勤電聯車520輛，每個車廂均設置監視器及緊急對講機做為緊急連絡列車長、司機員及行控中心之用，現有通勤電聯車亦規劃於車廂內增設監視器，預計民國110年全數完成。

台鐵局也說，於風險管理制度中新增站車突發性暴力事件項目，檢視歷年來旅客、乘務人員及員警遭受攻擊狀況，加以有效管控，降低事件發生風險，分析嚴重程度跟發生頻率，以及找出危害真因與對策，並積極落實安全評估，逐年滾動式檢討改進。

另外，除各簡易、招呼站除原有鐵路警察巡邏箱外，台鐵局將協調地方警察局增設巡邏箱，提高車站見警率。鐵路警察已啟動相關安全防護機制，針對轄內各站區及列車，重要時段編排雙警巡邏，確保執勤員警自身安全。目前鐵警局已配發1257支防護型噴霧器（辣椒水），並預計於8月底配發250具電擊槍。在執勤安全方面，加強裝備與教育訓練，並結合台鐵局鐵安演習，預擬各種狀況實施現地演練，驗證訓練成果，以提升台鐵局及鐵警局同仁的處理能力。

台鐵局說，會嚴格執行旅客無票不得進站乘車措施，包括剪票口管制，並要求列車長、站務員隨時巡邏列車、月台及站區，注意任何可疑人事物，另針對目前管制不足的中小型車站及人流眾多之大型車站新、增設新型驗票閘門，涵蓋241處車站，本案計畫分3年建置，預計民國111年完成。

台鐵局說，鐵路警察局與台鐵局預定於7月30日共同辦理「鐵路危安事件聯合實員演練」，期透過配合演練落實列車乘務人員與車站、鐵路警察等支援人員之應變作為。