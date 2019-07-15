秋行軍蟲疫情 農委會啟三階防疫

2019-07-15 18:19 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



陳駿季提到，目前秋行軍蟲疫情雖受控制，但農民仍不得輕忽。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook

秋行軍蟲全面擴散。農委會副主委陳駿季15日表示，農委會經過前兩階段防疫後發現，除了嘉義市外皆有秋行軍蟲分佈，農作物災情目前只限於玉米，但不排除仍有擴散可能，他提醒農友現階段仍須留意疫情。另外他提到，農委會將發布病蟲害整合管理策略，以利防疫進入第三階段。

疫情已初步控制

陳駿季說，農委會自6月21日起進入二階段防疫後，透過農友通報的方式，已在全台+離島設立500個費洛蒙誘捕站，持續監控秋行軍蟲散布情況。原本擔心秋行軍蟲會高密度擴散，不過就目前資料分布情形，雖然全台除嘉義市外皆淪陷，但放大尺度來看，並沒有高度集中的擴散現象。

他也提到，農委會在第二階段防疫中，調查秋行軍蟲習性、投藥是否有效、防疫策略制定後發現，秋行軍蟲從卵到成蟲的生命週期為期約1個月，產卵容易產生多個30至100顆卵的卵塊分布，性喜食玉米嫩芽的生長點、穗部與莖葉，若相關部位有咬食痕跡，請農友提高警覺。

須注意其他作物

「目前所有秋行軍蟲案例中，受害作物皆為玉米，但仍不排除擴散到其他作物的可能。」陳駿季說，農委會目前公告可防治秋行軍蟲的11種藥物，經專家調查後，發現對於秋行軍蟲皆有一定防治作用，但為避免秋行軍蟲繁殖後，幼蟲產生抗藥性，他提醒農友要交互用藥，農委會現在也在找更多可行藥物測試。

因此，他呼籲農友要在耕作時，以轉作或輪作方式，栽種玉米以外的作物，並在輪耕時可使用物理防治（摘除卵塊、幼蟲）、耕作防治（田間清潔、輪耕翻土時淹水等）方式進行預防。而在栽種其他作物時，也請農友注意是否有秋行軍蟲蛀蝕痕跡或是發現蟲體。

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