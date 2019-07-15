夏天吃辣薑茶可「以熱解熱」？ 醫師認為只適合這些人

2019-07-15 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



炎炎夏日，網路上有民眾分享「以熱解熱」消暑，可吃辣、薑來調解體溫，但中醫師認為，「以熱解熱」只適合「冷底」的人，一般人還是要靠補充水分、綠豆湯、椰子汁等來消暑解熱，至於常被丟棄的「蔥白」適合在夏天感冒時煮水飲用增加循環代謝，有助於解熱。

員生中醫部主任林親怡指出，外熱內寒型的人才適用在夏天「以熱解熱」，包括吃辣、喝薑茶等，都是因達到發汗原理，但一般薑茶不選老薑，而是選生薑，但最好選在下午傍晚或早上剛起床時飲用。

夏天仍手腳冰冷或者因進出空調室內而受寒的人可利用廚房常見的「蔥白」煮水來喝，但因口感不好，常讓人卻步，中醫師認為，夏天感冒不耐寒也不耐熱，「蔥白」水可增加循環代謝，有助於解熱。

但燥熱型體質的人不適合蔥薑蒜，可能一吃便嘴破、便祕、睡不著，須以冬瓜、絲瓜、西瓜以及柑橘、柳丁等來消暑解熱，而西瓜底部的「白翠衣」可加冬瓜與生薑煮湯，另外鳳梨苦瓜雞則是可補充白天消耗的糖分和營養的湯品，也很消暑。

一般人夏天流汗多，除了流水也流失電解質，容易感到虛脫，林親怡說，這時若只喝純水會讓體內電解質更稀釋，相對之下熱茶當中含有有鉀離子或鹼性離子，喝起來身心止渴，建議若沒有脾胃虛寒、胃食道逆流的人，可在中午高溫時喝淺焙茶例如清茶、綠茶消暑，若較虛寒者可喝熟成茶如烏龍茶、紅茶等解口渴。

林親怡也說，民眾夏天喝冰水、洗冷水澡都可能蘊藏潛在危險，冰水進入食道、氣管時，血管會強力收縮，血液循環變差，加上夏天血管擴張大，溫差落差下血管更會急速收縮，至於洗冷水澡是否增加風險雖沒有實驗證明，但依直觀判斷最好還是避免，若真怕熱，水溫也不要低於30度。