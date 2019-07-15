親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

中信掏空案 再約談「外資圈金童」碩河開發董座

李佳芬農舍違建 主建物還沒丈量、大門與圍牆先拆了

夏天吃辣薑茶可「以熱解熱」？ 醫師認為只適合這些人

2019-07-15 17:59聯合報 記者林敬家╱即時報導

炎炎夏日，網路上有民眾分享「以熱解熱」消暑，可吃辣、薑來調解體溫，但中醫師認為，「以熱解熱」只適合「冷底」的人，一般人還是要靠補充水分、綠豆湯、椰子汁等來消暑解熱，至於常被丟棄的「蔥白」適合在夏天感冒時煮水飲用增加循環代謝，有助於解熱。

員生中醫部主任林親怡指出，外熱內寒型的人才適用在夏天「以熱解熱」，包括吃辣、喝薑茶等，都是因達到發汗原理，但一般薑茶不選老薑，而是選生薑，但最好選在下午傍晚或早上剛起床時飲用。

夏天仍手腳冰冷或者因進出空調室內而受寒的人可利用廚房常見的「蔥白」煮水來喝，但因口感不好，常讓人卻步，中醫師認為，夏天感冒不耐寒也不耐熱，「蔥白」水可增加循環代謝，有助於解熱。

但燥熱型體質的人不適合蔥薑蒜，可能一吃便嘴破、便祕、睡不著，須以冬瓜、絲瓜、西瓜以及柑橘、柳丁等來消暑解熱，而西瓜底部的「白翠衣」可加冬瓜與生薑煮湯，另外鳳梨苦瓜雞則是可補充白天消耗的糖分和營養的湯品，也很消暑。

一般人夏天流汗多，除了流水也流失電解質，容易感到虛脫，林親怡說，這時若只喝純水會讓體內電解質更稀釋，相對之下熱茶當中含有有鉀離子或鹼性離子，喝起來身心止渴，建議若沒有脾胃虛寒、胃食道逆流的人，可在中午高溫時喝淺焙茶例如清茶、綠茶消暑，若較虛寒者可喝熟成茶如烏龍茶、紅茶等解口渴。

林親怡也說，民眾夏天喝冰水、洗冷水澡都可能蘊藏潛在危險，冰水進入食道、氣管時，血管會強力收縮，血液循環變差，加上夏天血管擴張大，溫差落差下血管更會急速收縮，至於洗冷水澡是否增加風險雖沒有實驗證明，但依直觀判斷最好還是避免，若真怕熱，水溫也不要低於30度。

夏天民眾知道要喝水，但醫院門診卻常有患者矯枉過正，一天灌入3、4000cc的水反造成不適，林親怡建議，早上起床喝室溫的水一杯，若坐辦公室、吹冷氣者建議一小時喝200、300cc的水，若在外勞動的人，每1、2個小時須補充水跟運動飲料各半，一次量約500cc。

夏季喝熱茶，反而更解暑。 示意圖／ingimage
夏季喝熱茶，反而更解暑。 示意圖／ingimage
分享

中醫感冒醫師
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

丹娜絲颱風暴風圈恐掃過台灣 最快明晚發海警

2019-07-15 17:29

秋行軍蟲本土體檢報告出爐 只吃玉米、一次產兩百顆卵

2019-07-15 17:35

找到秋行軍蟲天敵 「赤眼卵蜂」 能讓牠們孵不出來

2019-07-15 16:53

威力彩連38槓 今晚頭獎上看10億

2019-07-15 17:30

友善石虎 政府生態給付每公頃最多補助3萬

2019-07-15 16:09

罕病患者首納長照服務 泡泡龍病人享50次到宅換藥

2019-07-15 18:42

影／首發公車載好載滿 聰明玩太平山日衝兩景點省門票

2019-07-15 15:42

天氣太熱！淡水河中興橋、大稻埕魚群暴斃

2019-07-15 15:42

屏東大鵬灣賽車場熄燈 台中麗寶賽車場接棒

2019-07-15 15:41

台鐵軌道彎曲 內壢往返中壢一度30公里龜速前進

2019-07-15 15:33

消保處：1歲以下嬰兒不需枕 含顆粒物枕少用

2019-07-15 14:50

單原子三價鐵 可有效回收溫室氣體

2019-07-15 14:44

影／環團護白海豚 檢舉離岸風電工程違環評

2019-07-15 14:21

郭台銘帶動男性整容 注射玻尿酸栓塞慘不忍睹

2019-07-15 14:20

瑞士調查：青少年抽傳統紙菸 數量多於加熱式菸品

2019-07-15 14:16

檢測20款黏土玩具 3件標示不符合規定

2019-07-15 14:16

傷心夜半驚醒易得呼吸中止症 醫：比一般人高出4倍

2019-07-15 14:16

中秋連假離島航線 今天上午開賣

2019-07-15 14:13

全台發燒好熱！ 北高兩地同時飆出36.9度

2019-07-15 14:11

小孩放暑假用父母手機買8萬多元虛擬貨幣 家長氣炸了！

2019-07-15 14:08

嬰兒宜仰睡 嬰兒枕增致死風險

2019-07-15 14:05

開山里登革熱疫情爆紅 業者每戶送防蚊液祝早日除疫

2019-07-15 13:48

暑假旅遊去日本 內行人推薦好去處

2019-07-15 13:36

咬合不正遭嘲笑 就醫不止治療心理也防疾病

2019-07-15 12:04

可享冷氣、wifi所以不支薪？餐廳招募條件網友狂酸：去吃飯可免錢嗎？

2019-07-15 12:00

拒絕惡房東！張淑晶再化名「租屋Jakie」 5大坑殺手法揭密

2019-07-15 11:19

保護白海豚！ 環團今檢舉離岸風電業者疑違反環評法

2019-07-15 11:19

影／環團籲建立合理監督機制 別拿白海豚開玩笑

2019-07-15 10:36

我「被智慧了」？智慧城市隱藏的不安

2019-07-15 10:22

女消防員巧思改良搬運毯 提高危急患者存活率

2019-07-15 09:56

冰箱食物媽媽捨不得丟 六歲女兒吃了上吐下瀉高燒不退

2019-07-15 09:40

要搶要快！ 中秋連假離島航線今天上午開放訂位

2019-07-15 09:37

颱風丹娜絲最快今晚形成 周三周四最靠近台灣慎防大雨

2019-07-15 09:08

喝個飲料心好累？木瓜牛乳放久變苦還結塊是為啥

2019-07-15 08:36

低壓周三起逐漸接近台灣 沿海恐長浪戲水注意安全

2019-07-15 07:27

高溫上看38度！ 吳德榮：周三起天氣驟變

2019-07-15 07:18

2019暑假玩藝術 參加藝文團體好fun

2019-07-15 03:10

樂齡音樂坊 長笛曲調助長者解悶

2019-07-15 03:10

健康你我他／冰手帕、淡香氛 工作也清爽

2019-07-15 00:16
看更多

熱門文章

颱風丹娜絲最快今晚形成 周三周四最靠近台灣慎防大雨

2019-07-15 09:08

高溫上看38度！ 吳德榮：周三起天氣驟變

2019-07-15 07:18

丹娜絲颱風暴風圈恐掃過台灣 最快明晚發海警

2019-07-15 17:29

冰箱食物媽媽捨不得丟 六歲女兒吃了上吐下瀉高燒不退

2019-07-15 09:40

找到秋行軍蟲天敵 「赤眼卵蜂」 能讓牠們孵不出來

2019-07-15 16:53

外送月入10萬沒問題？ 外送員：要拿命去拚

2019-07-15 09:39

丹娜絲最快今成颱 周三起變天

2019-07-14 23:44

秋行軍蟲入侵全台僅剩嘉義市沒淪陷 農委會說原因

2019-07-14 20:45

唐綺陽星座運勢週報：魔羯改性格桃花出現 射手金錢卡關

2019-07-15 07:33

每日星座運勢／金牛幕後英雄有收成 賺錢需要周旋

2019-07-15 00:00

痠痛貼布也是藥 濫用恐致死

2019-07-14 22:07

影／首發公車載好載滿 聰明玩太平山日衝兩景點省門票

2019-07-15 15:42

台灣人愛痠痛貼布 健保年處方7千萬片可繞台灣6圈

2019-07-14 22:06

溫布頓網球錦標賽冠軍約克維奇、哈蕾普都戴什麼表？

2019-07-15 05:01

法規20年未修 物理治療師長照服務 竟恐違法？

2019-07-14 23:49

北部小7限定款 「冰森永牛奶糖奶茶」帶來戀愛般好滋味

2019-07-15 13:37

【女性心聲】柯孟君／鬼針草

2019-07-15 06:00

喝個飲料心好累？木瓜牛乳放久變苦還結塊是為啥

2019-07-15 08:36

郭台銘帶動男性整容 注射玻尿酸栓塞慘不忍睹

2019-07-15 14:20

酷航再推出促銷 單程機票1688元起

2019-07-15 12:11

【我見我思】謝博光／看見年輕人的好

2019-07-15 06:00

愛誇獎、講話沒重點！心機鬼最常說的4句話 身旁一定有這種人

2019-07-14 19:20

人夫寫「這字條」八千私房錢秒變一萬 被老婆高招破解

2019-07-15 17:30

女消防員巧思改良搬運毯 提高危急患者存活率

2019-07-15 09:56

超違和「海鮮刨冰」當爸爸生日禮 背後故事有洋蔥

2019-07-15 12:54

威力彩連38槓 今晚頭獎上看10億

2019-07-15 17:30

屏東大鵬灣賽車場熄燈 台中麗寶賽車場接棒

2019-07-15 15:41

【生活見聞】晴竹／夜聽古琴

2019-07-15 06:00

台鐵軌道彎曲 內壢往返中壢一度30公里龜速前進

2019-07-15 15:33

低壓周三起逐漸接近台灣 沿海恐長浪戲水注意安全

2019-07-15 07:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top