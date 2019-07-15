秋行軍蟲本土體檢報告出爐 只吃玉米、一次產兩百顆卵

2019-07-15 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



秋行軍蟲6月8日首度入侵台灣，近期也擴及中國大陸21省、馬來西亞、尼泊爾，甚至更北方的南韓濟州島及日本也發生秋行軍蟲危害，蔓延速度極快。農委會今天公布秋行軍蟲生活史調查，發現牠只吃玉米，目前危害僅占玉米1期面積1.22％，跟他國相比較輕微。

6月8日發現幼蟲後，12日出現通報高峰期，農委會主委陳駿季說，很多人認為跟通報獎勵有關，但6月21日以後獎勵制度結束，仍有持續通報案例，因為農民自主通報後所有防治藥劑由政府支應，還是有一定誘因。7月1日通報案例每天約1至4件，「呈現出穩定狀態，是非常好現象」，代表強制銷毀作為讓幼蟲變為成蟲機率減少，分布熱點也不會過於集中。

目前除了嘉義市以外，全台都有秋行軍蟲幼蟲分布，外界擔心持續擴散。陳駿季說，苗栗是案例最集中的縣市，但疫情仍是屬於分散式型態，「這是非常好的消息，代表秋行軍蟲不是從一個點往外擴散，而是零星分布。」

6月8日以來通報的206個案例，都顯示在台灣的秋行軍蟲只吃玉米。陳駿季說，國內玉米種植分成2期作，1期作種植面積為5279公頃，包括食用及硬質玉米，而206個通報案例受害面積約64.17公頃，整體受害率約1.22％。國外文獻秋行軍蟲最高可危害20%種植面積，台灣相對輕微。

由於秋行軍蟲是首度入侵台灣，這一個多月都要倚賴國外文獻了解秋行軍蟲。陳駿季表示，但現在秋行軍蟲已在台灣完整循環，從卵到初齡幼蟲約2至4天，幼蟲世代約2周至3周，比北部寒冷地區世代還短。之後進入蛹期，孵化為成蟲須一周至10天，因此秋行軍蟲整個生活史約23天至35天左右。每次可產20至30個卵，甚至100至200個。

至於秋行軍蟲的危害特徵，發現牠最喜歡吃「嫩葉生長點」，有些開花的穗也會被啃，啃得厲害的話連雄穗都會折斷，對於莖葉也有危害。秋行軍蟲食用過的葉片上有「規則蛀孔」，或是糞便殘存，農民可透過這些特徵判斷田間是否有秋行軍蟲危害，進而找蟲。

目前調查發現，國內秋行軍蟲只吃玉米。但玉米收掉以後是否可能吃其他作物？陳駿季說，落花生、甘藷、小麥、高粱、甘蔗、牧草類作物，都是國外曾經受危害的作物，但我國調查到目前為止，除了玉米以外以上作物都沒有危害情形。

另外，有疫情的玉米案場要強制噴藥或掩埋焚燒，農委會同步觀察附近農作物，包括我國農民主要種植的水稻，依然沒有受到秋行軍蟲危害。有些農地是大豆跟玉米混種，還是只在玉米上發現秋行軍蟲，代表牠「不喜歡玉米以外作物」。

蟲害發生時農委會公告11種緊急防治藥劑，都是國外確認有效防治的用藥，陳駿季說，經過委託病蟲害專家調查，到目前為止這11種藥劑都有一定防治效果，但為防產生抗藥性，這11種藥仍須輪流噴灑防治。進入第三階段時，還會努力尋找其他藥劑。

外界詢問，若種了玉米以後，下一期作可否繼續種植玉米？陳駿季說，沒辦法說一定不要，但輪作最好，若不能輪作也要田間清潔，以免讓蛹羽化成蟲，「現在病蟲害維持低檔要感謝老天爺」，因這段時間經常下雨，某程度抑制了蛹的羽化。